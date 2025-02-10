Описание

Fairy Village приглашает вас в мир маленьких волшебных существ — тумблингов, которые ищут место, чтобы назвать своим домом. Помогите этим милым созданиям остановить свои странствия и обосноваться в самом сердце Фейского леса, где их ждёт идеальный оазис. Ваша задача — построить уютную деревню, окружённую магией и природной красотой.





Исследуйте лес, создавайте комфортные дома для тумблингов и наблюдайте, как они оживают в своём новом мире. Fairy Village — это уютная игра, которая принесёт радость и расслабление. Сможете ли вы создать для тумблингов идеальное место, где они смогут пустить корни и зажить счастливо? Узнайте сами!