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Fairy Village (Мод, Много денег)

Fairy Village (Мод, Много денег) 1.3.1

Создайте волшебный дом для тумблингов в сердце леса
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Версия:
1.3.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
HyperBeard
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 203 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
74
Скриншоты
Описание

Fairy Village приглашает вас в мир маленьких волшебных существ — тумблингов, которые ищут место, чтобы назвать своим домом. Помогите этим милым созданиям остановить свои странствия и обосноваться в самом сердце Фейского леса, где их ждёт идеальный оазис. Ваша задача — построить уютную деревню, окружённую магией и природной красотой.


Исследуйте лес, создавайте комфортные дома для тумблингов и наблюдайте, как они оживают в своём новом мире. Fairy Village — это уютная игра, которая принесёт радость и расслабление. Сможете ли вы создать для тумблингов идеальное место, где они смогут пустить корни и зажить счастливо? Узнайте сами!


Информация о модах
  • Меню Мод
  • Неограниченные деньги
  • Скорость игры
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 Теги темы: Много денег

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Скачать Fairy Village (Мод, Много денег) 203 Мб Ссылка 2 203 Мб

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