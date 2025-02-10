Fairy Village (Мод, Много денег) 1.3.1
Создайте волшебный дом для тумблингов в сердце леса
Версия:
1.3.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
HyperBeard
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:39
Возраст:
Требуется места:
≈ 203 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
74
Описание
Fairy Village приглашает вас в мир маленьких волшебных существ — тумблингов, которые ищут место, чтобы назвать своим домом. Помогите этим милым созданиям остановить свои странствия и обосноваться в самом сердце Фейского леса, где их ждёт идеальный оазис. Ваша задача — построить уютную деревню, окружённую магией и природной красотой.
Исследуйте лес, создавайте комфортные дома для тумблингов и наблюдайте, как они оживают в своём новом мире. Fairy Village — это уютная игра, которая принесёт радость и расслабление. Сможете ли вы создать для тумблингов идеальное место, где они смогут пустить корни и зажить счастливо? Узнайте сами!
Информация о модах
- Меню Мод
- Неограниченные деньги
- Скорость игры
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