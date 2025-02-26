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After Inc. (Мод, Unlocked)

After Inc. (Мод, Unlocked) 1.1.2

Возродите цивилизацию после зомби-апокалипсиса в After Inc.
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Версия:
1.1.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Ndemic Creations
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
468
Скриншоты
Описание

Сможете ли вы восстановить человечество после глобального зомби-апокалипсиса? Создатель Plague Inc. представляет After Inc. — уникальное сочетание стратегического симулятора выживания, строительства городов и элементов мини-4X. Десятилетия спустя после того, как вирус Некроа опустошил планету, выжившие начинают объединяться. Постройте собственное поселение, исследуйте окружающий мир, собирайте ресурсы и расширяйте свои территории, формируя новое постапокалиптическое общество.


Мир снова зеленый и прекрасный, но опасности скрываются в руинах прошлого. After Inc. предлагает блестящий геймплей с великолепной графикой и глубокой стратегией. Постройте несколько поселений и развивайте уникальные способности в постоянной кампании, чтобы вывести человечество из тьмы. Готовы ли вы принять вызов и стать надеждой для выживших? Время не ждет — начните свое путешествие в After Inc. уже сегодня!


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 Теги темы: Unlocked приложения

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