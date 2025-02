Описание

Сможете ли вы восстановить человечество после глобального зомби-апокалипсиса? Создатель Plague Inc. представляет After Inc. — уникальное сочетание стратегического симулятора выживания, строительства городов и элементов мини-4X. Десятилетия спустя после того, как вирус Некроа опустошил планету, выжившие начинают объединяться. Постройте собственное поселение, исследуйте окружающий мир, собирайте ресурсы и расширяйте свои территории, формируя новое постапокалиптическое общество.





Мир снова зеленый и прекрасный, но опасности скрываются в руинах прошлого. After Inc. предлагает блестящий геймплей с великолепной графикой и глубокой стратегией. Постройте несколько поселений и развивайте уникальные способности в постоянной кампании, чтобы вывести человечество из тьмы. Готовы ли вы принять вызов и стать надеждой для выживших? Время не ждет — начните свое путешествие в After Inc. уже сегодня!