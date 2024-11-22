Версия:
1.2.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
PapaBox
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:40
Возраст:
Требуется места:
≈ 148 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание
Gamer Cafe предлагает вам уникальную возможность стать владельцем собственного интернет-кафе. Начните с нуля, превратив маленькое и скромное заведение в глобальный бренд. Нанимайте сотрудников, развивайте свою игровую команду и улучшайте оборудование, чтобы привлечь больше клиентов и заработать репутацию.
Играйте роль бизнесмена, создавая уютную атмосферу для геймеров и внедряя инновации. Постепенно развивайте своё кафе, увеличивая прибыль и расширяя влияние. Gamer Cafe — это шанс испытать все сложности и удовольствия управления бизнесом, пока вы строите свою империю мечты.
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Валюта никогда не падает
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Скачать Gamer Cafe (Мод меню) v1.2.1 MOD APK
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