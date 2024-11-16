Описание

UNHOLIC SYNDROME: BL Fantasy — новая визуальная новелла от StoryTaco.inc, которая порадует поклонников захватывающим сюжетом и великолепной рисовкой. История начинается с похищения одного из лучших учеников семинарии загадочной группой. Главный герой оказывается в центре интриг, ему предстоит раскрыть тайные замыслы похитителей, узнать их цели и предотвратить возможные последствия.





На пути к истине его ждут многочисленные испытания и искушения, влияющие на развитие событий. UNHOLIC SYNDROME предлагает игрокам разнообразие в выборе, позволяя менять ход истории и раскрывать новые аспекты взаимоотношений персонажей. Погрузитесь в мир тайн, интриг и эмоциональных решений, где каждое действие приближает героя к правде… или к новым опасностям.