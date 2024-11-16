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UNHOLIC SYNDROME: BL Fantasy (Мод, Премиум выборы)

UNHOLIC SYNDROME: BL Fantasy (Мод, Премиум выборы) 1.0.4

Тайны, искушения и борьба за правду
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Версия:
1.0.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 109 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
97
Скриншоты
Описание

UNHOLIC SYNDROME: BL Fantasy — новая визуальная новелла от StoryTaco.inc, которая порадует поклонников захватывающим сюжетом и великолепной рисовкой. История начинается с похищения одного из лучших учеников семинарии загадочной группой. Главный герой оказывается в центре интриг, ему предстоит раскрыть тайные замыслы похитителей, узнать их цели и предотвратить возможные последствия.


На пути к истине его ждут многочисленные испытания и искушения, влияющие на развитие событий. UNHOLIC SYNDROME предлагает игрокам разнообразие в выборе, позволяя менять ход истории и раскрывать новые аспекты взаимоотношений персонажей. Погрузитесь в мир тайн, интриг и эмоциональных решений, где каждое действие приближает героя к правде… или к новым опасностям.


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 Теги темы: Новеллы

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Скачать UNHOLIC SYNDROME: BL Fantasy (Мод, Премиум выборы) 109 Мб Ссылка 2 109 Мб

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