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Игра в полицию пограничного (Мод, Бесплатные покупки)

Игра в полицию пограничного (Мод, Бесплатные покупки) 10.5

Защитите границы и сражайтесь с преступностью в Border Patrol Police
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Версия:
10.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Shockwave Games
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 296 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
514
Скриншоты
Описание

Border Patrol Police Game — динамичная игра, где вы берете на себя роль офицера пограничной полиции с важной миссией: защита границ страны и борьба с преступностью. Вас ждут напряжённые и захватывающие миссии — от задержания нелегальных иммигрантов до сражений с наркокартелями и террористическими группировками.


В роли пограничного офицера вы будете управлять полицейскими машинами, мотоциклами и вертолетами, патрулируя труднодоступные территории. Миссии предлагают разнообразие задач: преследования, боевые операции и защиту от многочисленных угроз. Каждое задание требует стратегии, смекалки и мастерства, чтобы успешно охранять границу и поддерживать безопасность.


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Скачать Игра в полицию пограничного (Мод, Бесплатные покупки) v10.5 MOD APK

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Отзывы о Игра в полицию пограничного (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (1)
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Я
Я 3 января 2025 17:33
Русского 🇷🇺 языка нет!
Поворот головой жесточайший.
А так игра топ, был бы Русский 🇷🇺 язык, поиграл бы Я
0
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