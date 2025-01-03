Игра в полицию пограничного (Мод, Бесплатные покупки) 10.5
Защитите границы и сражайтесь с преступностью в Border Patrol Police
Версия:
10.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Shockwave Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:07
Возраст:
Требуется места:
≈ 296 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
514
Описание
Border Patrol Police Game — динамичная игра, где вы берете на себя роль офицера пограничной полиции с важной миссией: защита границ страны и борьба с преступностью. Вас ждут напряжённые и захватывающие миссии — от задержания нелегальных иммигрантов до сражений с наркокартелями и террористическими группировками.
В роли пограничного офицера вы будете управлять полицейскими машинами, мотоциклами и вертолетами, патрулируя труднодоступные территории. Миссии предлагают разнообразие задач: преследования, боевые операции и защиту от многочисленных угроз. Каждое задание требует стратегии, смекалки и мастерства, чтобы успешно охранять границу и поддерживать безопасность.
Информация о модах
Бесплатные покупки
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