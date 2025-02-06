Мой симулятор моего отеля 3D (Мод, Много денег) 1.0
Погрузитесь в захватывающий мир отельного менеджмента, где роскошь рождается
Версия:
1.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Digital Melody Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 00:14
Возраст:
Требуется места:
≈ 136 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Описание
В игре My Hotel Simulator 3D вы получаете уникальную возможность начать с маленького отеля и превратить его в настоящий роскошный пятизвездочный курорт. Здесь каждая деталь имеет значение, от проектирования и обстановки комнат до управления ежедневными операциями, позволяя вам творчески реализовать свои амбиции и построить отель мечты.
Эта увлекательная симуляция объединяет в себе элементы стратегии и креативности, что делает процесс развития вашего бизнеса захватывающим и динамичным. Ваш опыт в управлении отелем и тонкое чувство стиля позволят создавать уникальное пространство, где каждый гость получает незабываемое впечатление, а результаты вашей работы становятся источником гордости и вдохновения.
Информация о модах
Много денег
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