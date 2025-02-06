Описание

В игре My Hotel Simulator 3D вы получаете уникальную возможность начать с маленького отеля и превратить его в настоящий роскошный пятизвездочный курорт. Здесь каждая деталь имеет значение, от проектирования и обстановки комнат до управления ежедневными операциями, позволяя вам творчески реализовать свои амбиции и построить отель мечты.





Эта увлекательная симуляция объединяет в себе элементы стратегии и креативности, что делает процесс развития вашего бизнеса захватывающим и динамичным. Ваш опыт в управлении отелем и тонкое чувство стиля позволят создавать уникальное пространство, где каждый гость получает незабываемое впечатление, а результаты вашей работы становятся источником гордости и вдохновения.