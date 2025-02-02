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Army Invasion: Idle RPG (Мод, Много денег)

Army Invasion: Idle RPG (Мод, Много денег) 1.0.7

Объедините солдат и задействуйте мощные навыки, чтобы одержать верх в бою
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Версия:
1.0.7
Требования:
Android 9
Разработчик:
TRBO FAST TOOLS INC.
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Окунитесь в напряженные сражения Army Invasion: Idle RPG, где стратегия и адреналин сливаются воедино, а победа зависит от грамотного распределения ресурсов. В этом idle rpg вам предстоит формировать непобедимый отряд, совершенствовать боевые способности солдат и собирать боеприпасы с поверженных врагов. Чем эффективнее вы управляете ресурсами, тем быстрее растет ваша мощь, ведь каждое улучшение открывает новые возможности и позволяет вам всё увереннее доминировать на поле битвы. Почувствуйте накал динамичных боев, где одно верное решение может обернуться решающим перевесом в сражении.


Развивайте свой отряд, обучайте новобранцев тактическим приемам и подбирайте оптимальные комбинации вооружения для разных сценариев. Постепенно вы увидите, как ваша команда превращается в истинную грозу для любых противников. Захватывающие миссии, регулярные обновления и разнообразие соперников делают Army Invasion: Idle RPG идеальным выбором для поклонников военных стратегий и шутеров, которые ищут напряжения и разнообразия. Готовы ли вы собрать лучших бойцов и доказать, что ничто не сможет помешать вашему путь к абсолютной победе?


Информация о модах

1. Неограниченные бриллианты

2. Неограниченные фишки

3. Меню модов


Примечание: Вам необходимо активировать читы при загрузке игры, просто щелкните по названию чит-функции, и появится всплывающее уведомление о том, что она уже активирована.

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Army Invasion: Idle RPG (Мод, Много денег) 160 Мб Ссылка 2 160 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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