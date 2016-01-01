Your Summer Car (Мод, Много денег) 1.3
Постройте свою идеальную машину и исследуйте открытый мир
Версия:
1.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
XfooGames
Категория:
Обновлено:
Вчера, 21:57
Возраст:
Требуется места:
≈ 551 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
38
Описание
Your Summer Car — это увлекательный симулятор, вдохновлённый культовой My Summer Car, в котором вам предстоит собрать и настроить автомобиль с нуля. Без рекламы и встроенных покупок — полное погружение в процесс создания своей мечты!
Начните с устаревшего авто и шаг за шагом модернизируйте его, устанавливая новые детали двигателя и улучшая технические характеристики. Исследуйте обширный открытый мир, выполняйте задания, зарабатывайте внутриигровую валюту и открывайте новые возможности. Your Summer Car сочетает в себе реалистичную механику сборки и свободу исследования, предлагая уникальный игровой опыт для любителей автомобилей и творчества.
Информация о модах
- Разблокированная игра бесплатно
- Неограниченные деньги (Ваши деньги увеличиваются по мере того, как вы тратите их в игре.)
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