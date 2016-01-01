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Your Summer Car (Мод, Много денег)

Your Summer Car (Мод, Много денег) 1.3

Постройте свою идеальную машину и исследуйте открытый мир
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Версия:
1.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
XfooGames
Категория:
Симуляторы / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 551 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
38
Скриншоты
Описание

Your Summer Car — это увлекательный симулятор, вдохновлённый культовой My Summer Car, в котором вам предстоит собрать и настроить автомобиль с нуля. Без рекламы и встроенных покупок — полное погружение в процесс создания своей мечты!


Начните с устаревшего авто и шаг за шагом модернизируйте его, устанавливая новые детали двигателя и улучшая технические характеристики. Исследуйте обширный открытый мир, выполняйте задания, зарабатывайте внутриигровую валюту и открывайте новые возможности. Your Summer Car сочетает в себе реалистичную механику сборки и свободу исследования, предлагая уникальный игровой опыт для любителей автомобилей и творчества.


Информация о модах
  • Разблокированная игра бесплатно
  • Неограниченные деньги (Ваши деньги увеличиваются по мере того, как вы тратите их в игре.)
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 Теги темы: Много денег

Скачать Your Summer Car (Мод, Много денег) v1.3 MOD APK

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Скачать Your Summer Car (Мод, Много денег) 551 Мб Ссылка 2 551 Мб
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