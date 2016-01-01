Описание

Your Summer Car — это увлекательный симулятор, вдохновлённый культовой My Summer Car, в котором вам предстоит собрать и настроить автомобиль с нуля. Без рекламы и встроенных покупок — полное погружение в процесс создания своей мечты!





Начните с устаревшего авто и шаг за шагом модернизируйте его, устанавливая новые детали двигателя и улучшая технические характеристики. Исследуйте обширный открытый мир, выполняйте задания, зарабатывайте внутриигровую валюту и открывайте новые возможности. Your Summer Car сочетает в себе реалистичную механику сборки и свободу исследования, предлагая уникальный игровой опыт для любителей автомобилей и творчества.