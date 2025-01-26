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Киевская Русь 1 Премиум (Полная версия)

Киевская Русь 1 Премиум (Полная версия) 1.2.106

Стройте империю и сражайтесь за величие в Средневековье
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Версия:
1.2.106
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Oxiwyle
Категория:
Стратегии / На русском / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
79
Скриншоты
Описание

Киевская Русь 1 Премиум — это увлекательный симулятор, предлагающий вам возглавить одно из крупнейших государств мира — Киевскую Русь. Перенеситесь в эпоху Средневековья, где стратегии и дипломатии тесно переплетаются с кровопролитными войнами. Вам предстоит управлять государством, строить экономику, развивать войско и доказывать своё превосходство на мировой арене.


Игра включает 68 государств, каждое из которых обладает уникальными ресурсами и особенностями. Вам предстоит противостоять сильнейшим державам своего времени: могущественной Англии, мощным балканским королевствам, воинственным арабским войскам Сирии и величественной Византии. Развивайте своё королевство, ведите переговоры, готовьтесь к сражениям и докажите, что Киевская Русь способна стать центром силы и величия. Киевская Русь 1 Премиум — это испытание ваших стратегических и дипломатических навыков, которое погружает в богатую историю и дарит уникальный игровой опыт.


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Скачать Киевская Русь 1 Премиум (Полная версия) 160 Мб Ссылка 2 160 Мб

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