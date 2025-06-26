Описание

Iron Village — олдскульная градостроительная стратегия, где ты прибываешь в пустынный северный хутор и решаешь, с чего начать: поднять лесопилку, заложить шахту или сварить первую партию гвоздей в кузнице. Каждые пять минут хроника потребностей растёт: поселенцам нужен хлеб, складу — доски, трактиру — бочонок. Ты перетягиваешь ресурсы между цехами, меняешь смены, подкидываешь угля и наблюдаешь, как дым поднимается над грубыми срубами. Но за лесами мерцают огни чужого рынка, и без выхода к нему любая лавка обречена — интрига простая, но приковывает.





Чтобы вывести поселение из глуши, придётся проложить железную дорогу: насыпь, мост, станция с депо и телеграфом. Как только рельсы встретят паровоз, откроется глобальный рынок: продавай лишний уголь соседям, вези домой стекло и чертежи водопровода. Тридцать типов построек, гибкая налоговая шкала и контракты с окрестными кланами создают метапрогресс: чем выше репутация, тем амбициознее проекты — от электростанции до выставочного вокзала. Сезонные ивенты и офлайн-паузы сохраняют темп, чтобы ты возвращался слушать гудок утреннего состава.