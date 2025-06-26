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Iron Village (Полная версия)

Iron Village (Полная версия) v1.1.00

Построй деревню с нуля, веди торговлю по рельсам и стань магнатом региона

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Версия:
1.1.00
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Lunar Chippy Games
Категория:
Стратегии / На русском / Платные
Обновлено:
Сегодня, 16:31
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 284 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6
Описание

Iron Village — олдскульная градостроительная стратегия, где ты прибываешь в пустынный северный хутор и решаешь, с чего начать: поднять лесопилку, заложить шахту или сварить первую партию гвоздей в кузнице. Каждые пять минут хроника потребностей растёт: поселенцам нужен хлеб, складу — доски, трактиру — бочонок. Ты перетягиваешь ресурсы между цехами, меняешь смены, подкидываешь угля и наблюдаешь, как дым поднимается над грубыми срубами. Но за лесами мерцают огни чужого рынка, и без выхода к нему любая лавка обречена — интрига простая, но приковывает.


Чтобы вывести поселение из глуши, придётся проложить железную дорогу: насыпь, мост, станция с депо и телеграфом. Как только рельсы встретят паровоз, откроется глобальный рынок: продавай лишний уголь соседям, вези домой стекло и чертежи водопровода. Тридцать типов построек, гибкая налоговая шкала и контракты с окрестными кланами создают метапрогресс: чем выше репутация, тем амбициознее проекты — от электростанции до выставочного вокзала. Сезонные ивенты и офлайн-паузы сохраняют темп, чтобы ты возвращался слушать гудок утреннего состава.


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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