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Countryball: World 1930 (Мод, Unlocked)

Countryball: World 1930 (Мод, Unlocked) v0.2.1

Стань архитектором альтернативной истории, ведя шарообразные державы к триумфу

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Версия:
0.2.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
SHN Games
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 20:07
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 153 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Countryball: World 1930 — пошаговая стратегическая песочница, где смешной шар-флаг становится мини-империей. С первой хода ясно: бросаешь кубики ресурсов, возводишь фабрики, нанимаешь крошечные танковые батальоны и каждые пять минут решаешь — вкладываться ли в дипломатию или катить бронированную лавину на соседа. Лента событий держит интригу: мировой кризис, переворот, внезапный пакт; один необдуманный союз, и твоё кантрибольское лицо окажется на другой стороне фронта. Оси или Союз? Ты пишешь маршрут.


Дальше раскрываются грандиозные альянсы и исследовательское древо. Сотня технологий — от доктрины блицкрига до экспериментов с реактивной артиллерией — меняет тактику на поле и бонусы в казне. Экономический блок требует балансировать сталь, нефть и «мем-очков», чтобы снабжать фронт и поддерживать мораль. На глобальной карте до пятидесяти кантриболов: заключай непредсказуемые пакты, шпиони через юмористичные «ван-лайнеры» и открывай концовки, варьируя уровень агрессии. Оффлайн-режим позволяет довести кампанию до 1950-х без интернета, а донат ограничен скинами флагов: вся тактическая глубина бесплатна. Собери шар-корпус, взвесь каждый ход и заставь историю катиться в нужном тебе направлении!


Информация о модах

• Разблокирован весь DLC

• Разблокировано все

• Удалена реклама

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 Теги темы: Unlocked

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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