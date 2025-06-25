Описание

Countryball: World 1930 — пошаговая стратегическая песочница, где смешной шар-флаг становится мини-империей. С первой хода ясно: бросаешь кубики ресурсов, возводишь фабрики, нанимаешь крошечные танковые батальоны и каждые пять минут решаешь — вкладываться ли в дипломатию или катить бронированную лавину на соседа. Лента событий держит интригу: мировой кризис, переворот, внезапный пакт; один необдуманный союз, и твоё кантрибольское лицо окажется на другой стороне фронта. Оси или Союз? Ты пишешь маршрут.





Дальше раскрываются грандиозные альянсы и исследовательское древо. Сотня технологий — от доктрины блицкрига до экспериментов с реактивной артиллерией — меняет тактику на поле и бонусы в казне. Экономический блок требует балансировать сталь, нефть и «мем-очков», чтобы снабжать фронт и поддерживать мораль. На глобальной карте до пятидесяти кантриболов: заключай непредсказуемые пакты, шпиони через юмористичные «ван-лайнеры» и открывай концовки, варьируя уровень агрессии. Оффлайн-режим позволяет довести кампанию до 1950-х без интернета, а донат ограничен скинами флагов: вся тактическая глубина бесплатна. Собери шар-корпус, взвесь каждый ход и заставь историю катиться в нужном тебе направлении!