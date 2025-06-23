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Mythic Realms TD (Мод Меню)

Mythic Realms TD (Мод Меню) v1.0.1

Пантеоны сойдутся в битве — защити священные земли богов
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
CiLaoBan
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 15:14
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 126 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Описание

Ты — верховный владыка пантеона, чей голос творит легенды. В Mythic Realms — War of Pantheons ты объединяешь могущественных богов и храбрых героев, чтобы отразить натиск нечестивых легионов. Рассчитывай каждую расстановку башен: от огненных обелисков до кристальных бастионов — ведь одна ошибка рассеет твою армию в пыль. С каждым раундом сила врагов растёт, а вместе с нею — напряжение перед решающим столкновением у алтаря стихий.


Побеждая, ты открываешь древние способности: замораживай напоры ледяным штормом, призывай небесный гром и усиливай защиту с помощью магических рун. Сбор богов и прокачка навыков вносят глубину: каждым улучшением меняется сама тактика, а зрелищные эффекты подчёркивают мощь твоих решений. Игра работает офлайн, без доната, а испытания на аренах дарят постоянные вызовы — доказать свою доблесть способен лишь истинный правитель небес.


Информация о модах

Меню модов

Режим бога | Множитель здоровья | Нет перезарядки навыков | Множитель скорости | Множитель опыта

Множитель здоровья [герой и союзник]

Нет перезарядки навыков

Множитель опыта

Множитель скорости

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 Теги темы: Мод меню

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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