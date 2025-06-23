Описание

Ты — верховный владыка пантеона, чей голос творит легенды. В Mythic Realms — War of Pantheons ты объединяешь могущественных богов и храбрых героев, чтобы отразить натиск нечестивых легионов. Рассчитывай каждую расстановку башен: от огненных обелисков до кристальных бастионов — ведь одна ошибка рассеет твою армию в пыль. С каждым раундом сила врагов растёт, а вместе с нею — напряжение перед решающим столкновением у алтаря стихий.





Побеждая, ты открываешь древние способности: замораживай напоры ледяным штормом, призывай небесный гром и усиливай защиту с помощью магических рун. Сбор богов и прокачка навыков вносят глубину: каждым улучшением меняется сама тактика, а зрелищные эффекты подчёркивают мощь твоих решений. Игра работает офлайн, без доната, а испытания на аренах дарят постоянные вызовы — доказать свою доблесть способен лишь истинный правитель небес.