Mythic Realms TD (Мод Меню) v1.0.1
Пантеоны сойдутся в битве — защити священные земли богов
Ты — верховный владыка пантеона, чей голос творит легенды. В Mythic Realms — War of Pantheons ты объединяешь могущественных богов и храбрых героев, чтобы отразить натиск нечестивых легионов. Рассчитывай каждую расстановку башен: от огненных обелисков до кристальных бастионов — ведь одна ошибка рассеет твою армию в пыль. С каждым раундом сила врагов растёт, а вместе с нею — напряжение перед решающим столкновением у алтаря стихий.
Побеждая, ты открываешь древние способности: замораживай напоры ледяным штормом, призывай небесный гром и усиливай защиту с помощью магических рун. Сбор богов и прокачка навыков вносят глубину: каждым улучшением меняется сама тактика, а зрелищные эффекты подчёркивают мощь твоих решений. Игра работает офлайн, без доната, а испытания на аренах дарят постоянные вызовы — доказать свою доблесть способен лишь истинный правитель небес.
Меню модов
Режим бога | Множитель здоровья | Нет перезарядки навыков | Множитель скорости | Множитель опыта
Множитель здоровья [герой и союзник]
Нет перезарядки навыков
Множитель опыта
Множитель скорости
Скачать Mythic Realms TD (Мод Меню) v1.0.1 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.