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Garden Guardians TD (Мод Меню)

Garden Guardians TD (Мод Меню) 2024.11.13

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Версия:
2024.11.13
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Element6 Technologies
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 328 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
39
Скриншоты
Описание

Garden Guardians TD приглашает вас в захватывающее многопользовательское приключение в жанре Tower Defense, где каждая битва в саду требует мастерской стратегии и молниеносной реакции. Ваша задача — защищать свои земли от бесконечных волн врагов, используя более 50 уникальных башен, каждая из которых обладает особыми способностями и характеристиками, чтобы противостоять врагам и одержать верх.


Погрузитесь в хаос сражений, разрабатывая стратегию, чтобы создать неприступную оборону. Выпустите свои королевские армии на врагов и почувствуйте адреналин каждого столкновения. Garden Guardians TD предлагает напряженный и захватывающий опыт Tower Defense, позволяя вам продумывать каждое решение и стремиться к титулу абсолютного чемпиона по защите башни!


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Множитель урона

Режим Бога

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Garden Guardians TD (Мод Меню) v2024.11.13 MOD APK

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