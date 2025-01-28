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Epic King Heroes: Classic TD (Мод Меню)

Epic King Heroes: Classic TD (Мод Меню) 1.0.13

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Версия:
1.0.13
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GCenter
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 59 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
88
Скриншоты
Описание

Epic King Heroes: Classic TD — это игра, где вы сможете раскрыть свой стратегический гений и защитить королевство в захватывающем жанре Tower Defense! Отправьтесь в эпическое приключение, где ваше тактическое мастерство — ключ к спасению королевства. Здесь вам предстоит командовать могущественными героями, строить и улучшать защитные башни, чтобы сражаться с безжалостными врагами.


В Epic King Heroes: Classic TD злые силы неумолимо наступают, и вам предстоит овладеть балансом между нападением и защитой, чтобы остановить их. Каждая новая волна врагов требует от вас адаптации и разработки уникальной стратегии. Поднимите свои навыки на новый уровень, планируя защиту и раскрывая потенциал своих героев, чтобы с честью пройти все испытания и сохранить королевство в безопасности!


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Множитель урона (работает только с солдатами)

Режим Бога

Неограниченная валюта

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Epic King Heroes: Classic TD (Мод Меню) v1.0.13 MOD APK

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Скачать Epic King Heroes: Classic TD (Мод Меню) 59 Мб Ссылка 2 59 Мб

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