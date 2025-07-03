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Age of History 3 (Мод, Unlocked)

Age of History 3 (Мод, Unlocked) v1.136

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Версия:
1.136
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Łukasz Jakowski
Категория:
Стратегии / На русском / Платные
Обновлено:
Сегодня, 01:05
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 721 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 159
Описание

Age of History 3 — это увлекательная стратегия, которая проведет вас через огромную историю человечества, начиная от древних цивилизаций до футуристических империй. Исследуйте и развивайте технологии, совершенствуя свою цивилизацию, и прокладывайте путь через эпохи. С каждой новой открытой технологией вы получаете доступ к уникальным зданиям и юнитам, которые помогут укрепить ваше господство и расширить территории.


В Age of History 3 вас ждут глубокие тактические возможности, включая подбор выносливых и ударных юнитов для передней линии и поддерживающих отрядов для второй линии. С более чем 63 типами юнитов на выбор, вы можете экспериментировать с армейскими составами, создавая эффективные стратегии на поле боя. Инновационная система боя добавляет реализма — каждый ход передовые части армий вступают в бой, поддерживаемые дальними атаками и уникальными функциями отрядов второй линии, что делает каждое сражение захватывающим и полным тактических возможностей.


Информация о модах

Игра разблокирована

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Игра входит в подборки:
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 Теги темы: Unlocked

Скачать Age of History 3 (Мод, Unlocked) v1.136 MOD APK

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Скачать Age of History 3 (Мод, Unlocked) 721 Мб Ссылка 2 721 Мб
Старые версии Age of History 3
Version 1.035 Version 1.035 b7 Version TG 1.035 b7 Version TG 1.035
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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