Age of History 3 — это увлекательная стратегия, которая проведет вас через огромную историю человечества, начиная от древних цивилизаций до футуристических империй. Исследуйте и развивайте технологии, совершенствуя свою цивилизацию, и прокладывайте путь через эпохи. С каждой новой открытой технологией вы получаете доступ к уникальным зданиям и юнитам, которые помогут укрепить ваше господство и расширить территории.
В Age of History 3 вас ждут глубокие тактические возможности, включая подбор выносливых и ударных юнитов для передней линии и поддерживающих отрядов для второй линии. С более чем 63 типами юнитов на выбор, вы можете экспериментировать с армейскими составами, создавая эффективные стратегии на поле боя. Инновационная система боя добавляет реализма — каждый ход передовые части армий вступают в бой, поддерживаемые дальними атаками и уникальными функциями отрядов второй линии, что делает каждое сражение захватывающим и полным тактических возможностей.
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Скачать Age of History 3 (Мод, Unlocked) v1.136 MOD APK
Старые версии Age of History 3
Важно знать перед установкой
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Установка
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Внимание▶
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