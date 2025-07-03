Описание

Age of History 3 — это увлекательная стратегия, которая проведет вас через огромную историю человечества, начиная от древних цивилизаций до футуристических империй. Исследуйте и развивайте технологии, совершенствуя свою цивилизацию, и прокладывайте путь через эпохи. С каждой новой открытой технологией вы получаете доступ к уникальным зданиям и юнитам, которые помогут укрепить ваше господство и расширить территории.





В Age of History 3 вас ждут глубокие тактические возможности, включая подбор выносливых и ударных юнитов для передней линии и поддерживающих отрядов для второй линии. С более чем 63 типами юнитов на выбор, вы можете экспериментировать с армейскими составами, создавая эффективные стратегии на поле боя. Инновационная система боя добавляет реализма — каждый ход передовые части армий вступают в бой, поддерживаемые дальними атаками и уникальными функциями отрядов второй линии, что делает каждое сражение захватывающим и полным тактических возможностей.