Описание

Shadow Hunt: Idle Survival RPG - В мире, окутанном вечной ночью, где царят тени, начинается эпическая битва за выживание, и только сильнейшие могут выйти победителями. Шагни в этот мрачный мир как бесстрашный воин, готовый вступить в беспощадный бой с темными силами. Это не просто игра, это RPG-приключение на выживание, сражений и обороны, которое испытает твои навыки и мужество в разрушенном войной мире.





Приготовься к захватывающему опыту, отправляясь в путешествие, наполненное эпическими битвами. Злые монстры вернулись, и с ними пришла тьма! Сражайся как темный рыцарь в поисках абсолютной силы. Выбирай самого сильного воина, собирай оружие и улучшай свои боевые навыки, чтобы одержать верх над злыми существами. Собери элитную теневую силу для борьбы с неустанными угрозами во тьме. Ставки высоки, и битвы жестоки — только те, кто овладеет своей силой и тактикой, смогут одержать победу.