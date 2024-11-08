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Shadow Hunt: Idle Survival RPG (Мод меню)

Shadow Hunt: Idle Survival RPG (Мод меню) 1.0.09

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Версия:
1.0.09
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Fansipan Limited
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 167 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
252
Скриншоты
Описание

Shadow Hunt: Idle Survival RPG - В мире, окутанном вечной ночью, где царят тени, начинается эпическая битва за выживание, и только сильнейшие могут выйти победителями. Шагни в этот мрачный мир как бесстрашный воин, готовый вступить в беспощадный бой с темными силами. Это не просто игра, это RPG-приключение на выживание, сражений и обороны, которое испытает твои навыки и мужество в разрушенном войной мире.


Приготовься к захватывающему опыту, отправляясь в путешествие, наполненное эпическими битвами. Злые монстры вернулись, и с ними пришла тьма! Сражайся как темный рыцарь в поисках абсолютной силы. Выбирай самого сильного воина, собирай оружие и улучшай свои боевые навыки, чтобы одержать верх над злыми существами. Собери элитную теневую силу для борьбы с неустанными угрозами во тьме. Ставки высоки, и битвы жестоки — только те, кто овладеет своей силой и тактикой, смогут одержать победу.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Shadow Hunt: Idle Survival RPG (Мод меню) v1.0.09 MOD APK

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Скачать Shadow Hunt: Idle Survival RPG (Мод меню) 167 Мб Ссылка 2 167 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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