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Live or Die 1: Зомби выживание (Мод, Много денег)

Live or Die 1: Зомби выживание (Мод, Много денег) 0.2.465

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Версия:
0.2.465
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Gem Jam
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 314 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 922
Скриншоты
Описание

Игра Live or Die 1 представляет собой захватывающее путешествие в мир зомби-апокалипсиса, где выживание становится ключевым вопросом. Сочетая в себе элементы зомби-апокалипсиса, РПГ и экшена, эта игра призвана увлечь всех любителей атмосферы выживания в мире, опустошенном зомби.


На фоне апокалиптического пейзажа исследуйте заброшенные улицы города и открытый мир игры, где каждый шаг может быть последним. Стройте и улучшайте свое убежище, создавайте защитные механизмы против зомби, исследуйте леса в поисках ресурсов, остерегайтесь голода и научитесь ремесленному искусству, чтобы выжить в этом безжалостном мире.


Выполняйте квесты зомби-апокалипсиса и следите за движениями мертвецов в дневное время. Следуйте правилам выживания и попытайтесь продержаться семь дней до смерти в этой атмосферной игре на выживание с зомби.


Информация о модах

1. Множитель урона 1–100

2. Множитель защиты 1–100

3. Неограниченное золото

4. Неограниченная энергия

5. Неограниченное количество очков

6. Бесплатное ремесло

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 Теги темы: Много денег, Выживание

Скачать Live or Die 1: Зомби выживание (Мод, Много денег) v0.2.465 MOD APK

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Скачать Live or Die 1: Зомби выживание (Мод, Много денег) 314 Мб Ссылка 2 314 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Отзывы о Live or Die 1: Зомби выживание (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Svetik
Svetik 26 августа 2024 18:56
Игра вылетает когда заходишь
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