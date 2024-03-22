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Cat cooking bar -кошачья кухня (Мод Меню)

Cat cooking bar -кошачья кухня (Мод Меню) 1.12.33

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Bubblescapes
Версия:
1.12.33
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 85 Мб
id приложения:
com.idle.foodgame.catcookingbar
Русский язык:
Есть
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
348

Сегодня игры, способствующие релаксации и исцелению, становятся все более популярными. Они не стремятся к соревновательности, а скорее создают атмосферу умиротворения. Среди таких игр одним из наиболее выдающихся является Cat Cooking Bar. Эта игра позволяет игрокам окунуться в уютный мир приготовления кошачьей еды и насладиться спокойной атмосферой.


В Cat Cooking Bar вы управляете небольшой закусочной, где главными сотрудниками являются кошки. Вместо того чтобы управлять элитным заведением, вы находитесь в уютной закусочной с несколькими постоянными клиентами. Кухня здесь проста и неприхотлива, а все работники — кошки. Вы можете нанимать различных кошек, управляя своим бизнесом, и наблюдать за их работой на кухне. Главное в этой игре — наслаждаться процессом и наблюдать, как кошки готовят разнообразные блюда.


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Информация о модах

МЕНЮ МОДОВ

Неограниченный бриллиант

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Cat cooking bar -кошачья кухня (Мод Меню) 1.12.33 взлом

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Скачать Cat cooking bar -кошачья кухня (Мод Меню)
85 Мб
Ссылка 2
85 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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