Game Dev Tycoon NETFLIX (Полная версия) 1.640.684
Game Dev Tycoon NETFLIX предоставляет игрокам возможность погрузиться в захватывающий мир разработки видеоигр, начиная с момента создания маленькой игровой студии и заканчивая превращением ее в настоящую мегаимперию. В этой игре вы станете настоящим магнатом отрасли, создавая игры для миллионов фанатов по всему миру.
В начале вашего пути вам придется бороться за каждого игрока, разрабатывая небольшие проекты и постепенно набирая популярность. Ваша студия будет развиваться, а ваши игры станут все более известными и прибыльными. Но будьте осторожны: конкуренция в индустрии может быть жестокой, и вам придется постоянно совершенствовать свои навыки и стратегии, чтобы оставаться на вершине.
Game Dev Tycoon NETFLIX предлагает игрокам не только создавать игры, но и управлять своей компанией, привлекать талантливых сотрудников, заключать сделки и разрабатывать маркетинговые кампании. Ваш успех зависит от ваших решений, и только вы можете решить, каким будет ваш путь к вершине индустрии видеоигр.
Полная игра
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.