Описание

Game Dev Tycoon NETFLIX предоставляет игрокам возможность погрузиться в захватывающий мир разработки видеоигр, начиная с момента создания маленькой игровой студии и заканчивая превращением ее в настоящую мегаимперию. В этой игре вы станете настоящим магнатом отрасли, создавая игры для миллионов фанатов по всему миру.





В начале вашего пути вам придется бороться за каждого игрока, разрабатывая небольшие проекты и постепенно набирая популярность. Ваша студия будет развиваться, а ваши игры станут все более известными и прибыльными. Но будьте осторожны: конкуренция в индустрии может быть жестокой, и вам придется постоянно совершенствовать свои навыки и стратегии, чтобы оставаться на вершине.





Game Dev Tycoon NETFLIX предлагает игрокам не только создавать игры, но и управлять своей компанией, привлекать талантливых сотрудников, заключать сделки и разрабатывать маркетинговые кампании. Ваш успех зависит от ваших решений, и только вы можете решить, каким будет ваш путь к вершине индустрии видеоигр.