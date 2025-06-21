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Game Dev Tycoon NETFLIX (Полная версия)

Game Dev Tycoon NETFLIX (Полная версия) 1.640.684

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Версия:
1.640.684
Требования:
Android 9
Разработчик:
Netflix, Inc.
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 00:00
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 233 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
342
Скриншоты
Описание

Game Dev Tycoon NETFLIX предоставляет игрокам возможность погрузиться в захватывающий мир разработки видеоигр, начиная с момента создания маленькой игровой студии и заканчивая превращением ее в настоящую мегаимперию. В этой игре вы станете настоящим магнатом отрасли, создавая игры для миллионов фанатов по всему миру.


В начале вашего пути вам придется бороться за каждого игрока, разрабатывая небольшие проекты и постепенно набирая популярность. Ваша студия будет развиваться, а ваши игры станут все более известными и прибыльными. Но будьте осторожны: конкуренция в индустрии может быть жестокой, и вам придется постоянно совершенствовать свои навыки и стратегии, чтобы оставаться на вершине.


Game Dev Tycoon NETFLIX предлагает игрокам не только создавать игры, но и управлять своей компанией, привлекать талантливых сотрудников, заключать сделки и разрабатывать маркетинговые кампании. Ваш успех зависит от ваших решений, и только вы можете решить, каким будет ваш путь к вершине индустрии видеоигр.


Информация о модах

Полная игра

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Скачать Game Dev Tycoon NETFLIX (Полная версия) 233 Мб Ссылка 2 233 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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