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Симулятор Средневековья (Мод, Много денег)

Симулятор Средневековья (Мод, Много денег) 1.50

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Версия:
1.50
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Gipnoz
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Вчера, 22:28
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 43 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 984
Скриншоты
Описание

Medieval Simulator - это текстово-схематическая игра, представляющая собой симулятор жизни в средневековой Европе. Игрокам предоставляется возможность начать свой путь с самого низкого статуса - обычного бродяги без денег и родственников. Их задача - использовать доступные шансы и ресурсы, чтобы достичь значимых результатов и постепенно подниматься на социальной лестнице.


Игроки будут принимать решения, влияющие на ход их жизни и развитие персонажа. Вариативность и свобода выбора позволят им исследовать различные пути и стратегии, чтобы достичь своих целей. Однако важно помнить, что окружающий мир реагирует на действия игроков, и некоторые решения могут иметь неожиданные последствия. Это добавляет элемент риска и вызова, заставляя игроков быть готовыми к разнообразным ситуациям и непредвиденным препятствиям.


В целом, "Medieval Simulator" предоставляет игрокам возможность погрузиться в атмосферу средневековья, принимать важные решения и наблюдать за тем, как их персонаж развивается и взращивает свой статус в мире, где каждое действие имеет значение.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Симулятор Средневековья (Мод, Много денег) v1.50 MOD APK

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Скачать Симулятор Средневековья (Мод, Много денег) 43 Мб Ссылка 2 43 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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