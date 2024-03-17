Добро пожаловать в захватывающий мир бета-версии LOST in BLUE! После авиакатастрофы вам предстоит пройти через невероятные испытания на загадочном острове, полном опасностей и тайн.





Вам придется использовать все свои навыки выживания, чтобы собирать ресурсы и создавать необходимые предметы и оружие. Путешествуйте по острову, исследуя различные биомы, такие как вулканические районы, снежные ледники и густые джунгли. Но будьте осторожны, потому что каждая обстановка представляет угрозу вашей жизни и требует особых навыков и подготовки.





Вам придется сражаться с разнообразными опасностями, включая зомби-мутантов, диких зверей и враждебных выживших. Создавайте укрытия и оборонительные сооружения, чтобы защитить себя и ваших товарищей от непредвиденных нападений.