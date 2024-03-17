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LOST in BLUE Beta (Полная версия)

LOST in BLUE Beta (Полная версия) 1.190.0.0

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Volcano Force
Версия:
1.190.0.0
Категория:
На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
id приложения:
com.volcanoforce.lost.beta
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
102

Добро пожаловать в захватывающий мир бета-версии LOST in BLUE! После авиакатастрофы вам предстоит пройти через невероятные испытания на загадочном острове, полном опасностей и тайн.


Вам придется использовать все свои навыки выживания, чтобы собирать ресурсы и создавать необходимые предметы и оружие. Путешествуйте по острову, исследуя различные биомы, такие как вулканические районы, снежные ледники и густые джунгли. Но будьте осторожны, потому что каждая обстановка представляет угрозу вашей жизни и требует особых навыков и подготовки.


Вам придется сражаться с разнообразными опасностями, включая зомби-мутантов, диких зверей и враждебных выживших. Создавайте укрытия и оборонительные сооружения, чтобы защитить себя и ваших товарищей от непредвиденных нападений.


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Информация о модах

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Скачать LOST in BLUE Beta (Полная версия) 1.190.0.0 взлом

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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