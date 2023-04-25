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The Sims™ Mobile (Мод, Много денег)

The Sims™ Mobile (Мод, Много денег) 44.0.0.153460

40
9
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
ELECTRONIC ARTS
Версия:
44.0.0.153460
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 163 Мб
id приложения:
com.ea.gp.simsmobile
Русский язык:
Есть
Лайков:
40
Комментарии:
1
Просмотров:
35 626

The Sims Mobile предоставляет вам уникальную возможность полной свободы в виртуальной жизни. В этой увлекательной ролевой игре вы можете создавать и развивать своего персонажа, преследовать свои интересы и строить свою идеальную жизнь.


Вам предстоит стать главным героем в каждой истории, выражать свою индивидуальность и принимать решения, которые повлияют на вашу виртуальную судьбу. Вы можете выполнить различные задания и достичь целей, которые вы установили для себя, и игра будет оценивать ваши результаты.


В The Sims Mobile вы сможете погрузиться в захватывающие вечеринки, где вас ждут новые знакомства и незабываемые впечатления. Вы также сможете развивать свои отношения с другими персонажами, быть поддержкой и пониманием для своего партнера по мере взросления. Эта игра позволяет вам самостоятельно контролировать свою судьбу и стать тем, кем вы всегда хотели быть. Откройте для себя безграничные возможности и наслаждайтесь каждым моментом виртуальной жизни в The Sims Mobile.


Скриншоты

Информация о модах
  • Завершите обучение, затем купите любую мебель за симолеоны или баксы и снова войдите в магазин за много симолеонов или баксов.

* В случае возникновения проблем вы можете скачать оригинал с нашего сайта, установить его, ничего не удаляя и пройти с ним проблемные места.


 Теги темы: Много денег

Скачать The Sims™ Mobile (Мод, Много денег) 44.0.0.153460 взлом

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Скачать The Sims™ Mobile (Мод, Много денег) 163 Мб Ссылка 2 163 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о The Sims™ Mobile (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Love ваш сайт
Love ваш сайт 4 января 2023 20:53
Не хватает модов вуху как в симс на пк 😁
-4
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