Описание

Touchgrind Skate 2 (Мод, Unlocked) - Скейт игра, научится играть можно довольно быстро, но обрести настоящее мастерство не так просто. Выполняйте многочисленные задания, которые будут появляться. Вы сможете выбрать режим без ограничений и выполнять задачи не спеша или сыграть на время или очки, там вам потребуется пройти дистанцию как можно быстрее и набрать больше очков.

Ощутите реалистичную физику и графику, просматривайте учебные видео если что-то не получается.

Несколько локаций для тренировок и выполнения миссий.