Версия:
1.7.0
Требования:
Android 4.2
Разработчик:
Illusion Labs
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:36
Возраст:
Требуется места:
≈ 367 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
44 239
Описание
Touchgrind Skate 2 (Мод, Unlocked) - Скейт игра, научится играть можно довольно быстро, но обрести настоящее мастерство не так просто. Выполняйте многочисленные задания, которые будут появляться. Вы сможете выбрать режим без ограничений и выполнять задачи не спеша или сыграть на время или очки, там вам потребуется пройти дистанцию как можно быстрее и набрать больше очков.
Ощутите реалистичную физику и графику, просматривайте учебные видео если что-то не получается.
Несколько локаций для тренировок и выполнения миссий.
Информация о модах
- Разблокированы все настройки (колеса, дека, ленты и наклейки);
- Все платные специальные доски открыты.
Показать полностью
Скачать Touchgrind Skate 2 (Мод, Unlocked) v1.7.0 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer