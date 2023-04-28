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Iron Muscle - Be the champion игра бодибилдинг (Мод, Много денег)

Iron Muscle - Be the champion игра бодибилдинг (Мод, Много денег) 1.293

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
fitness - bodybuilding - gym - muscle training
Версия:
1.293
Категория:
Аркады / Симуляторы / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 233 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 300

Iron Muscle IV — это революционная игра-симулятор фитнеса, которая предлагает игрокам уникальную возможность стать виртуальным бодибилдером. В этой игре вы можете создавать и настраивать своих персонажей, формируя их лица и тела по своему вкусу. Затем, отправляясь в виртуальный тренажерный зал, вы сможете проводить разнообразные тренировки, включая упражнения по поднятию тяжестей и кардиотренировки.


Особенностью Iron Muscle IV является реалистичное отражение влияния тренировок на организм персонажа. В процессе тренировок и повышения уровня игроки видят, как их персонажи набирают мышечную массу и становятся более четкими в режиме реального времени. Этот реализм не только добавляет игре увлекательности, но и предоставляет образовательную ценность, помогая игрокам лучше понять, как тренировки влияют на человеческое тело.


Эта игра отличается от других фитнес-симуляторов своей глубиной и вниманием к деталям. Iron Muscle IV предлагает игрокам захватывающий и реалистичный опыт, который стимулирует интерес к бодибилдингу и фитнесу. Погружайтесь в виртуальный мир тренировок, развивайте своих персонажей и наблюдайте за их прогрессом, наслаждаясь каждым этапом их физического совершенствования.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

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Скачать Iron Muscle - Be the champion игра бодибилдинг (Мод, Много денег) 1.293 взлом

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Скачать Iron Muscle - Be the champion игра бодибилдинг (Мод, Много денег) 233 Мб Ссылка 2 233 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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