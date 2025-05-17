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Zombie Combat Simulator (Мод, Unlocked)

Zombie Combat Simulator (Мод, Unlocked) 1.5.5

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Версия:
1.5.5
Требования:
Android 4.3
Разработчик:
Airblade Studio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 16:22
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 318 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
24 080
Скриншоты
Описание

Zombie Combat Simulator, работающий на движке Unreal Engine 4, отправит игроков в путешествие от первой вспышки зомби до последнего выжившего человека.


Но это не очередная онлайн-игра, это живой организм. Благодаря уникальному игровому процессу и безграничным боевым возможностям игроки воплотят свои фантазии о зомби-апокалипсисе в захватывающей трехмерной среде.


Zombie Combat Simulator (Мод, Unlocked) (Встроенный кэш) - Это шутер от третьего лица для Android, где вы легко сможете сыграть в песочницу, то есть можно создавать самостоятельно ботов выдавая им оружие и другие предметы. Расставляйте солдат, блоки, в таких местах что-бы модно было противостоять толпе кровожадных зомби, которые попытаются уничтожить ваш отряд. Вы сможете сыграть и в многопользовательской игре и в локальном режиме со своими друзьями.


Информация о модах

Боеприпасы/Бесплатные покупки


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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Зомби игры на Андроид
Зомби игры на Андроид
 Теги темы: Unlocked, Встроенный кэш, Зомби, от 3 лица

Скачать Zombie Combat Simulator (Мод, Unlocked) v1.5.5 MOD APK

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Скачать Zombie Combat Simulator (Мод, Unlocked) 318 Мб Ссылка 2 318 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Zombie Combat Simulator (Мод, Unlocked)


Комментарии (1)
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. 14 декабря 2023 12:11
Было бы прикольнее если бы не было бесконечных патронов потому что с ними не так интересно
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