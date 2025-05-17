Описание

Zombie Combat Simulator, работающий на движке Unreal Engine 4, отправит игроков в путешествие от первой вспышки зомби до последнего выжившего человека.





Но это не очередная онлайн-игра, это живой организм. Благодаря уникальному игровому процессу и безграничным боевым возможностям игроки воплотят свои фантазии о зомби-апокалипсисе в захватывающей трехмерной среде.





Zombie Combat Simulator (Мод, Unlocked) (Встроенный кэш) - Это шутер от третьего лица для Android, где вы легко сможете сыграть в песочницу, то есть можно создавать самостоятельно ботов выдавая им оружие и другие предметы. Расставляйте солдат, блоки, в таких местах что-бы модно было противостоять толпе кровожадных зомби, которые попытаются уничтожить ваш отряд. Вы сможете сыграть и в многопользовательской игре и в локальном режиме со своими друзьями.