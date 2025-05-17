Zombie Combat Simulator (Мод, Unlocked) 1.5.5
Zombie Combat Simulator, работающий на движке Unreal Engine 4, отправит игроков в путешествие от первой вспышки зомби до последнего выжившего человека.
Но это не очередная онлайн-игра, это живой организм. Благодаря уникальному игровому процессу и безграничным боевым возможностям игроки воплотят свои фантазии о зомби-апокалипсисе в захватывающей трехмерной среде.
Zombie Combat Simulator (Мод, Unlocked) (Встроенный кэш) - Это шутер от третьего лица для Android, где вы легко сможете сыграть в песочницу, то есть можно создавать самостоятельно ботов выдавая им оружие и другие предметы. Расставляйте солдат, блоки, в таких местах что-бы модно было противостоять толпе кровожадных зомби, которые попытаются уничтожить ваш отряд. Вы сможете сыграть и в многопользовательской игре и в локальном режиме со своими друзьями.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.