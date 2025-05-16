Описание

Wheelie King Lite — это аркадная мото-гонка с упором на трюки, баланс и фристайл. Каждые пять минут ты разгоняешься, ловишь угол и удерживаешь байк в идеальном вилли, набирая очки и проходя сложные участки трассы. Здесь важны точность, рефлексы и немного безумия — ведь только рискуя, ты станешь настоящим каскадёром.





Настраивай мотоцикл: меняй внешний вид, улучшай детали, подбирай стиль езды. Игра предлагает бесконечный режим, яркие трассы, визуальные эффекты и настоящую гонку за рекордом. Идёшь ва-банк — или едешь стабильно? Здесь каждый метр — испытание. Сможешь ли ты удержаться на одном колесе и войти в историю?