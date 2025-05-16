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Wheelie King Lite

Wheelie King Lite 1

Газуй, балансируй и стань королём трюков на бесконечной трассе
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Версия:
1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Wheelie Kings
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 18:12
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 592 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Wheelie King Lite — это аркадная мото-гонка с упором на трюки, баланс и фристайл. Каждые пять минут ты разгоняешься, ловишь угол и удерживаешь байк в идеальном вилли, набирая очки и проходя сложные участки трассы. Здесь важны точность, рефлексы и немного безумия — ведь только рискуя, ты станешь настоящим каскадёром.


Настраивай мотоцикл: меняй внешний вид, улучшай детали, подбирай стиль езды. Игра предлагает бесконечный режим, яркие трассы, визуальные эффекты и настоящую гонку за рекордом. Идёшь ва-банк — или едешь стабильно? Здесь каждый метр — испытание. Сможешь ли ты удержаться на одном колесе и войти в историю?


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

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Скачать Wheelie King Lite 592 Мб Ссылка 2 592 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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