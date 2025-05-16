Wheelie King Lite 1
Газуй, балансируй и стань королём трюков на бесконечной трассе
Wheelie King Lite — это аркадная мото-гонка с упором на трюки, баланс и фристайл. Каждые пять минут ты разгоняешься, ловишь угол и удерживаешь байк в идеальном вилли, набирая очки и проходя сложные участки трассы. Здесь важны точность, рефлексы и немного безумия — ведь только рискуя, ты станешь настоящим каскадёром.
Настраивай мотоцикл: меняй внешний вид, улучшай детали, подбирай стиль езды. Игра предлагает бесконечный режим, яркие трассы, визуальные эффекты и настоящую гонку за рекордом. Идёшь ва-банк — или едешь стабильно? Здесь каждый метр — испытание. Сможешь ли ты удержаться на одном колесе и войти в историю?
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.