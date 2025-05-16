Deep Dive 1.0.0
Исследуй дно, собирай сокровища и верни славу затонувшему городу
Deep Dive — это приключенческая игра о дайвинге и восстановлении подводного курорта. Каждые пять минут ты ныряешь глубже, собираешь затонувшие артефакты, уворачиваешься от опасностей и возвращаешься с добычей. Город ждёт своего героя — и только ты сможешь оживить его, подняв из пучин былую роскошь.
На глубине скрыты ловушки, мутные пещеры и легендарное сокровище на дне океана, которое всё меняет. Улучшай снаряжение, расширяй запас кислорода, находи редкие предметы и получай мгновенные бонусы. Прогресс идёт быстро, а награды — по-настоящему ценные. Готов к погружению? Тогда ныряй — и достань то, что другие давно забыли.
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Установка
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.