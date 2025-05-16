android-1.ru / Игры / Симуляторы / Deep Dive
Deep Dive

Deep Dive 1.0.0

Исследуй дно, собирай сокровища и верни славу затонувшему городу
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Vitgames
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 18:07
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 123 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13
Скриншоты
Описание

Deep Dive — это приключенческая игра о дайвинге и восстановлении подводного курорта. Каждые пять минут ты ныряешь глубже, собираешь затонувшие артефакты, уворачиваешься от опасностей и возвращаешься с добычей. Город ждёт своего героя — и только ты сможешь оживить его, подняв из пучин былую роскошь.


На глубине скрыты ловушки, мутные пещеры и легендарное сокровище на дне океана, которое всё меняет. Улучшай снаряжение, расширяй запас кислорода, находи редкие предметы и получай мгновенные бонусы. Прогресс идёт быстро, а награды — по-настоящему ценные. Готов к погружению? Тогда ныряй — и достань то, что другие давно забыли.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: оригинал

Скачать Deep Dive v1.0.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать Deep Dive 123 Мб Ссылка 2 123 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Кейс Симулятор Станок (мод, Без рекламы)
Кейс Симулятор Станок (мод, Без рекламы)
Version: 3.7.8
Street Riots
Street Riots
Version: 0.0.1
REPORT: Horror House Game (Мод, Без рекламы)
REPORT: Horror House Game (Мод, Без рекламы)
Version: 1.2
Couple Breaker: Romance Otome (Мод Меню)
Couple Breaker: Romance Otome (Мод Меню)
Version: 1.0.2
симулятор дрифта: Car Driving (Мод, много денег)
симулятор дрифта: Car Driving (Мод, много денег)
Version: 6.0
Cooking World: Кулинарные игры (Мод, Много денег)
Cooking World: Кулинарные игры (Мод, Много денег)
Version: 1.19.2.1242
Drone Incoming! (Мод, Много денег)
Drone Incoming! (Мод, Много денег)
Version: 0.8.0 BETA
Bid Master (Мод, Бесплатные покупки)
Bid Master (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 0.6.5

Отзывы о Deep Dive


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив