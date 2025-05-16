Описание

Deep Dive — это приключенческая игра о дайвинге и восстановлении подводного курорта. Каждые пять минут ты ныряешь глубже, собираешь затонувшие артефакты, уворачиваешься от опасностей и возвращаешься с добычей. Город ждёт своего героя — и только ты сможешь оживить его, подняв из пучин былую роскошь.





На глубине скрыты ловушки, мутные пещеры и легендарное сокровище на дне океана, которое всё меняет. Улучшай снаряжение, расширяй запас кислорода, находи редкие предметы и получай мгновенные бонусы. Прогресс идёт быстро, а награды — по-настоящему ценные. Готов к погружению? Тогда ныряй — и достань то, что другие давно забыли.