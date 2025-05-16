Описание

Horror House Game Character — это хоррор от первого лица с миссиями по зачистке сверхъестественных домов. Каждые пять минут ты сканируешь комнаты, собираешь проклятые предметы и уклоняешься от призраков, не зная, откуда прилетит угроза. Ты играешь за агента, который освещает паранормальные явления — но в этих особняках тебя ждёт не слава, а тишина, леденящая кости.





Каждый дом — это новый сценарий: уникальные головоломки, призрачные ловушки, злобные духи и жуткие владельцы, которые давно умерли… но не ушли. Ты ищешь улики, выстраиваешь маршрут к выходу и надеешься, что следующая дверь не станет последней. Прокачай инвентарь, следи за светом и не теряй хладнокровия. Сможешь ли ты дожить до утра — или пополнишь список исчезнувших?