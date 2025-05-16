REPORT: Horror House Game (Мод, Без рекламы) 1.2
В каждом доме — новый кошмар, и твоя задача вернуться с уликами
Horror House Game Character — это хоррор от первого лица с миссиями по зачистке сверхъестественных домов. Каждые пять минут ты сканируешь комнаты, собираешь проклятые предметы и уклоняешься от призраков, не зная, откуда прилетит угроза. Ты играешь за агента, который освещает паранормальные явления — но в этих особняках тебя ждёт не слава, а тишина, леденящая кости.
Каждый дом — это новый сценарий: уникальные головоломки, призрачные ловушки, злобные духи и жуткие владельцы, которые давно умерли… но не ушли. Ты ищешь улики, выстраиваешь маршрут к выходу и надеешься, что следующая дверь не станет последней. Прокачай инвентарь, следи за светом и не теряй хладнокровия. Сможешь ли ты дожить до утра — или пополнишь список исчезнувших?
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.