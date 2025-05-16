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REPORT: Horror House Game (Мод, Без рекламы)

REPORT: Horror House Game (Мод, Без рекламы) 1.2

В каждом доме — новый кошмар, и твоя задача вернуться с уликами
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Версия:
1.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Play Street
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:19
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Horror House Game Character — это хоррор от первого лица с миссиями по зачистке сверхъестественных домов. Каждые пять минут ты сканируешь комнаты, собираешь проклятые предметы и уклоняешься от призраков, не зная, откуда прилетит угроза. Ты играешь за агента, который освещает паранормальные явления — но в этих особняках тебя ждёт не слава, а тишина, леденящая кости.


Каждый дом — это новый сценарий: уникальные головоломки, призрачные ловушки, злобные духи и жуткие владельцы, которые давно умерли… но не ушли. Ты ищешь улики, выстраиваешь маршрут к выходу и надеешься, что следующая дверь не станет последней. Прокачай инвентарь, следи за светом и не теряй хладнокровия. Сможешь ли ты дожить до утра — или пополнишь список исчезнувших?


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать REPORT: Horror House Game (Мод, Без рекламы) 104 Мб Ссылка 2 104 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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