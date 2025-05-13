Drone Incoming! (Мод, Много денег) 0.8.0 BETA
Управляй дронами-камикадзе и разнеси всё с неба
Drone Incoming! — это взрывной экшен с элементами тактики, где ты берёшь под контроль боевые дроны, настраиваешь их полезную нагрузку и уничтожаешь вражескую бронетехнику. Каждые 5 минут ты выбираешь боеголовки, запускаешь атаку и управляешь дроном в реальном времени, обходя ПВО и добиваясь идеального попадания. Взрывы, физика и скорость делают каждый заход насыщенным и непредсказуемым.
В Drone Incoming! сочетаются настраиваемое вооружение, стратегическое планирование и свободный режим хаоса. Проходи напряжённые миссии, экспериментируй с арсеналом, преодолевай защиту врага и выбирай углы атаки с максимальной точностью. Можно настроить вид камеры, имя дрона и внешний стиль, а затем испытать всё это в открытом режиме без ограничений. Готов ли ты наводить порядок с воздуха? Тогда целься, лети — и уничтожай.
Неограниченные деньги
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.