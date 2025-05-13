Описание

Drone Incoming! — это взрывной экшен с элементами тактики, где ты берёшь под контроль боевые дроны, настраиваешь их полезную нагрузку и уничтожаешь вражескую бронетехнику. Каждые 5 минут ты выбираешь боеголовки, запускаешь атаку и управляешь дроном в реальном времени, обходя ПВО и добиваясь идеального попадания. Взрывы, физика и скорость делают каждый заход насыщенным и непредсказуемым.





В Drone Incoming! сочетаются настраиваемое вооружение, стратегическое планирование и свободный режим хаоса. Проходи напряжённые миссии, экспериментируй с арсеналом, преодолевай защиту врага и выбирай углы атаки с максимальной точностью. Можно настроить вид камеры, имя дрона и внешний стиль, а затем испытать всё это в открытом режиме без ограничений. Готов ли ты наводить порядок с воздуха? Тогда целься, лети — и уничтожай.