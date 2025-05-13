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Drone Incoming! (Мод, Много денег)

Drone Incoming! (Мод, Много денег) 0.8.0 BETA

Управляй дронами-камикадзе и разнеси всё с неба
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Версия:
0.8.0 BETA
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
MONKE Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 16:32
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 211 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Drone Incoming! — это взрывной экшен с элементами тактики, где ты берёшь под контроль боевые дроны, настраиваешь их полезную нагрузку и уничтожаешь вражескую бронетехнику. Каждые 5 минут ты выбираешь боеголовки, запускаешь атаку и управляешь дроном в реальном времени, обходя ПВО и добиваясь идеального попадания. Взрывы, физика и скорость делают каждый заход насыщенным и непредсказуемым.


В Drone Incoming! сочетаются настраиваемое вооружение, стратегическое планирование и свободный режим хаоса. Проходи напряжённые миссии, экспериментируй с арсеналом, преодолевай защиту врага и выбирай углы атаки с максимальной точностью. Можно настроить вид камеры, имя дрона и внешний стиль, а затем испытать всё это в открытом режиме без ограничений. Готов ли ты наводить порядок с воздуха? Тогда целься, лети — и уничтожай.


Информация о модах

Неограниченные деньги

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 Теги темы: Много денег

Скачать Drone Incoming! (Мод, Много денег) v0.8.0 BETA MOD APK

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Скачать Drone Incoming! (Мод, Много денег) 211 Мб Ссылка 2 211 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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