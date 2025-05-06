The Schedule 1 Crime City (Мод, Много денег) 1.2
Захвати улицы и стань криминальным боссом в городе без правил
The Schedule 1 Crime City — это экшн в открытом мире, где ты играешь роль амбициозного преступника, стремящегося занять вершину криминальной иерархии. Тебе предстоит выполнять опасные задания, обходить полицию и расширять свою империю, начиная с мелких дел и постепенно подминая под себя весь район. Пройдёшь ли ты путь от уличного торговца до теневого короля города?
Свобода действий, разнообразие миссий и переход между офлайн- и онлайн-режимами делают игру насыщенной и гибкой. Исследуй новые кварталы, взаимодействуй с NPC, избегай агентов под прикрытием и прокладывай себе путь к власти. Хочешь доказать, что можешь контролировать улицы? Тогда пора действовать.
Получите большую сумму валюты при повторном входе в игру
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.