Описание

The Schedule 1 Crime City — это экшн в открытом мире, где ты играешь роль амбициозного преступника, стремящегося занять вершину криминальной иерархии. Тебе предстоит выполнять опасные задания, обходить полицию и расширять свою империю, начиная с мелких дел и постепенно подминая под себя весь район. Пройдёшь ли ты путь от уличного торговца до теневого короля города?





Свобода действий, разнообразие миссий и переход между офлайн- и онлайн-режимами делают игру насыщенной и гибкой. Исследуй новые кварталы, взаимодействуй с NPC, избегай агентов под прикрытием и прокладывай себе путь к власти. Хочешь доказать, что можешь контролировать улицы? Тогда пора действовать.