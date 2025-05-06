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The Schedule 1 Crime City (Мод, Много денег)

The Schedule 1 Crime City (Мод, Много денег) 1.2

Захвати улицы и стань криминальным боссом в городе без правил
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Версия:
1.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Zee Play Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 15:15
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 112 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
23
Скриншоты
Описание

The Schedule 1 Crime City — это экшн в открытом мире, где ты играешь роль амбициозного преступника, стремящегося занять вершину криминальной иерархии. Тебе предстоит выполнять опасные задания, обходить полицию и расширять свою империю, начиная с мелких дел и постепенно подминая под себя весь район. Пройдёшь ли ты путь от уличного торговца до теневого короля города?


Свобода действий, разнообразие миссий и переход между офлайн- и онлайн-режимами делают игру насыщенной и гибкой. Исследуй новые кварталы, взаимодействуй с NPC, избегай агентов под прикрытием и прокладывай себе путь к власти. Хочешь доказать, что можешь контролировать улицы? Тогда пора действовать.


Информация о модах

Получите большую сумму валюты при повторном входе в игру

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 Теги темы: Много денег

Скачать The Schedule 1 Crime City (Мод, Много денег) v1.2 MOD APK

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Скачать The Schedule 1 Crime City (Мод, Много денег) 112 Мб
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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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