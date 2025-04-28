SD Gundam G Generation ETERNAL (Мод Меню) 1.0.6
Собери идеальный отряд мобильных костюмов и сражайся за будущее
SD Gundam G Generation ETERNAL - Это мобильная стратегия с элементами коллекционирования, где ты строишь свой отряд из героев и мобильных костюмов Gundam. Каждые 5 минут ты принимаешь тактические решения: кого отправить в бой, какие навыки активировать, как комбинировать юнитов для максимального эффекта. Игра объединяет персонажей со всех поколений вселенной, позволяя тебе собрать идеальную команду мечты.
В SD Gundam G Generation ETERNAL ключевыми фишками стали глубокая система развития отрядов и сражения между любимыми героями всех эпох. Улучшаешь костюмы, прокачиваешь навыки пилотов, открываешь новые модели через кампании и специальные события. Геймплей ориентирован как на новичков, так и на ветеранов серии. Проект работает онлайн, регулярно пополняется контентом и предлагает эпические кроссовер-битвы, о которых мечтали фанаты. Построй свою легенду среди звёзд!
Меню модов
Множитель урона
Множитель защиты
Режим Бога
Скачать SD Gundam G Generation ETERNAL (Мод Меню) v1.0.6 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.