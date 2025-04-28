Описание

SD Gundam G Generation ETERNAL - Это мобильная стратегия с элементами коллекционирования, где ты строишь свой отряд из героев и мобильных костюмов Gundam. Каждые 5 минут ты принимаешь тактические решения: кого отправить в бой, какие навыки активировать, как комбинировать юнитов для максимального эффекта. Игра объединяет персонажей со всех поколений вселенной, позволяя тебе собрать идеальную команду мечты.





В SD Gundam G Generation ETERNAL ключевыми фишками стали глубокая система развития отрядов и сражения между любимыми героями всех эпох. Улучшаешь костюмы, прокачиваешь навыки пилотов, открываешь новые модели через кампании и специальные события. Геймплей ориентирован как на новичков, так и на ветеранов серии. Проект работает онлайн, регулярно пополняется контентом и предлагает эпические кроссовер-битвы, о которых мечтали фанаты. Построй свою легенду среди звёзд!