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SD Gundam G Generation ETERNAL (Мод Меню)

SD Gundam G Generation ETERNAL (Мод Меню) 1.0.6

Собери идеальный отряд мобильных костюмов и сражайся за будущее
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Версия:
1.0.6
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Bandai Namco Entertainment Inc.
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 16:57
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 700 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

SD Gundam G Generation ETERNAL - Это мобильная стратегия с элементами коллекционирования, где ты строишь свой отряд из героев и мобильных костюмов Gundam. Каждые 5 минут ты принимаешь тактические решения: кого отправить в бой, какие навыки активировать, как комбинировать юнитов для максимального эффекта. Игра объединяет персонажей со всех поколений вселенной, позволяя тебе собрать идеальную команду мечты.


В SD Gundam G Generation ETERNAL ключевыми фишками стали глубокая система развития отрядов и сражения между любимыми героями всех эпох. Улучшаешь костюмы, прокачиваешь навыки пилотов, открываешь новые модели через кампании и специальные события. Геймплей ориентирован как на новичков, так и на ветеранов серии. Проект работает онлайн, регулярно пополняется контентом и предлагает эпические кроссовер-битвы, о которых мечтали фанаты. Построй свою легенду среди звёзд!


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Множитель защиты

Режим Бога

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 Теги темы: Мод меню

Скачать SD Gundam G Generation ETERNAL (Мод Меню) v1.0.6 MOD APK

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Скачать SD Gundam G Generation ETERNAL (Мод Меню) 700 Мб Ссылка 2 700 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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