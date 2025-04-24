Scary Siblings — это стелс‑симулятор с видом от первого лица, в котором ты устраиваешь хитрые и забавные розыгрыши над своими родственниками. Каждые пять минут ты исследуешь огромный особняк, выбираешь подходящее место, прокладываешь маршрут и выжидаешь идеальный момент, чтобы провернуть проделку. Главное — не попасться, не разбудить подозрения и вовремя смыться с места событий.
Но всё не так просто: в доме живёт привидение, которое может вмешаться в самый неожиданный момент. Пугай, смейся и импровизируй, но будь осторожен — в этой игре каждый шаг имеет последствия. Scary Siblings работает офлайн, не требует доната и подойдёт фанатам лёгкого хоррора, стелса и юмора. В этой семейке скучать не получится — особенно когда ты тот, кто сеет хаос.
Полная версия
Скачать Scary Siblings (Полная версия) v2.9 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.