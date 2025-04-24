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Scary Siblings (Полная версия)

Scary Siblings (Полная версия) 2.9

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Версия:
2.9
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Z & K Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 12:50
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Scary Siblings — это стелс‑симулятор с видом от первого лица, в котором ты устраиваешь хитрые и забавные розыгрыши над своими родственниками. Каждые пять минут ты исследуешь огромный особняк, выбираешь подходящее место, прокладываешь маршрут и выжидаешь идеальный момент, чтобы провернуть проделку. Главное — не попасться, не разбудить подозрения и вовремя смыться с места событий.


Но всё не так просто: в доме живёт привидение, которое может вмешаться в самый неожиданный момент. Пугай, смейся и импровизируй, но будь осторожен — в этой игре каждый шаг имеет последствия. Scary Siblings работает офлайн, не требует доната и подойдёт фанатам лёгкого хоррора, стелса и юмора. В этой семейке скучать не получится — особенно когда ты тот, кто сеет хаос.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Scary Siblings (Полная версия) v2.9 MOD APK

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Скачать Scary Siblings (Полная версия) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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