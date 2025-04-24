Описание

Scary Siblings — это стелс‑симулятор с видом от первого лица, в котором ты устраиваешь хитрые и забавные розыгрыши над своими родственниками. Каждые пять минут ты исследуешь огромный особняк, выбираешь подходящее место, прокладываешь маршрут и выжидаешь идеальный момент, чтобы провернуть проделку. Главное — не попасться, не разбудить подозрения и вовремя смыться с места событий.





Но всё не так просто: в доме живёт привидение, которое может вмешаться в самый неожиданный момент. Пугай, смейся и импровизируй, но будь осторожен — в этой игре каждый шаг имеет последствия. Scary Siblings работает офлайн, не требует доната и подойдёт фанатам лёгкого хоррора, стелса и юмора. В этой семейке скучать не получится — особенно когда ты тот, кто сеет хаос.