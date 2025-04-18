android-1.ru / Игры / Симуляторы / Gun Builder ELITE 2 (Мод, Бесплатная покупка)
Gun Builder ELITE 2 (Мод, Бесплатная покупка)

Gun Builder ELITE 2 1.6.3

Бесплатные покупки

Когда каждое оружие — отражение характера, а выстрелы звучат, как подпись мастера
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.6.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Lifebelt Games Pte. Ltd.
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 330 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Gun Builder ELITE 2 — это не просто продолжение культового конструктора, а новая глава для тех, кто не просто интересуется оружием, а живёт им. Здесь вы не просто собираете винтовку — вы создаёте её с нуля, от затвора до ствола, вплоть до последнего болтика. Больше 500 деталей, море аксессуаров, десятки настроек: каждый спусковой крючок, каждый прицел, каждый миллиметр — под вашим контролем. Хотите укоротить приклад? Легко. Перекрасить оружие в кислотно-зелёный с черепами? Почему бы и нет. Это не просто кастомизация — это оружейное искусство.


Но Gun Builder ELITE 2 не останавливается на сборке. Когда ваш шедевр готов — пора стрелять. Испытания, стрельбища, PvP-бои: игра превращает ваш арсенал в действующую силу, а не музейную экспозицию. Режимы стрельбы ощущаются по-настоящему: отдача, звук, поведение оружия — всё продумано до деталей. А если вы любите соревноваться, то мир полон таких же маньяков точности и баллистики, как и вы. Сразитесь с ними, проверьте своё творение в деле, сравните подходы и усовершенствуйте свою сборку до идеала. Здесь каждый выстрел — это не просто "бах", это момент, когда инженерия встречается с азартом.


Информация о модах

Бесплатная покупка

Показать полностью
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Gun Builder ELITE 2 (Мод, Бесплатная покупка) v1.6.3 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Gun Builder ELITE 2 (Мод, Бесплатная покупка) 330 Мб Ссылка 2 330 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Goat Madness: Animal Simulator
Goat Madness: Animal Simulator
Version: 1.2
Deep Ore Tycoon
Deep Ore Tycoon
Version: 1.0.0
Merge Maid Cafe - Isekai Story (Мод, Много денег)
Merge Maid Cafe - Isekai Story (Мод, Много денег)
Version: 0.2.31
Five Hearts Under One Roof (Мод меню)
Five Hearts Under One Roof (Мод меню)
Version: 1.0.2
Raising a Destruction Girl (Мод меню)
Raising a Destruction Girl (Мод меню)
Version: 1.0.8.3
Raising a Fallen Warrior (Мод меню)
Raising a Fallen Warrior (Мод меню)
Version: 1.1.0
Craft Fun Block World
Craft Fun Block World
Version: 2004
Dam Builder (Мод, Много денег)
Dam Builder (Мод, Много денег)
Version: 0.4.3

Отзывы о Gun Builder ELITE 2 (Мод, Бесплатная покупка)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив