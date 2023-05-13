Adorable Home – это игра, где игроки встречаются с теплом, любовью и уютом. Представьте, что вы и ваш партнер только что переехали в новый дом с вашим милым пушистым другом - котом. Ваша главная задача - делать свой дом таким, каким вы его представляете, ухаживая за своим домашним животным и заботясь о своем партнере.





Основной механикой игры является обустройство вашего дома. Каждое улучшение, каждый новый элемент декора добавляет красок и жизни в ваше жилище. От покупки новой мебели до выбора обоев – каждое решение влияет на общую атмосферу дома. Но что действительно делает эту игру такой особенной, так это ее кошки. Игроки могут кормить, играть и гладить своих пушистых друзей. Каждая кошка имеет свой характер, свои предпочтения и свои манеры. Взаимодействие с ними не только радостно, но и дает вам сердце – валюту игры, которую можно потратить на разные улучшения.





Еще одним интересным аспектом игры является взаимодействие с вашим партнером. От простого обмена сообщениями до участия в различных активностях – это позволяет укрепить ваши отношения в игре и приносит много удовольствия.



