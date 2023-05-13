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Милый дом (Мод, Много денег)

Милый дом (Мод, Много денег) 2.7.0

162
33
Скачать (85 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
HyperBeard
Версия:
2.7.0
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 85 Мб
id приложения:
com.hyperbeard.adorablehome
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
162
Комментарии:
3
Просмотров:
76 246

Adorable Home – это игра, где игроки встречаются с теплом, любовью и уютом. Представьте, что вы и ваш партнер только что переехали в новый дом с вашим милым пушистым другом - котом. Ваша главная задача - делать свой дом таким, каким вы его представляете, ухаживая за своим домашним животным и заботясь о своем партнере.


Основной механикой игры является обустройство вашего дома. Каждое улучшение, каждый новый элемент декора добавляет красок и жизни в ваше жилище. От покупки новой мебели до выбора обоев – каждое решение влияет на общую атмосферу дома. Но что действительно делает эту игру такой особенной, так это ее кошки. Игроки могут кормить, играть и гладить своих пушистых друзей. Каждая кошка имеет свой характер, свои предпочтения и свои манеры. Взаимодействие с ними не только радостно, но и дает вам сердце – валюту игры, которую можно потратить на разные улучшения.


Еще одним интересным аспектом игры является взаимодействие с вашим партнером. От простого обмена сообщениями до участия в различных активностях – это позволяет укрепить ваши отношения в игре и приносит много удовольствия.



Скриншоты

Информация о модах
  • Валюта / Сердце увеличивается, когда вы тратите
 Теги темы: Много денег

Скачать Милый дом (Мод, Много денег) 2.7.0 взлом

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Скачать Милый дом (Мод, Много денег) 85 Мб Ссылка 2 85 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Милый дом (Мод, Много денег)


Комментарии (3)
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Вика
Вика 20 июня 2023 10:46
Игра скачивается но не сохраняется
0
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Вероника
Вероника 2 февраля 2023 12:22
ну что за игра фу а не игра🗿?
-14
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Секрктик
Секрктик 22 декабря 2022 16:44
Всё работает, но не чего НЕ СОХРАНЯЕТСЯ!
+14
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