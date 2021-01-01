Farm City: Farming & Building — захватывающая игра, которая сочетает в себе два популярных жанра: фермерство и градостроительство. В этой игре вы возьмете на себя роль владельца ранчо, который стремится создать процветающий город, развивая свою ферму и улучшая инфраструктуру.





Основным аспектом игры является выращивание и сбор урожая. Вы будете заниматься посевом различных культур, ухаживать за растениями, а затем собирать их, чтобы продать на рынке. Чем больше урожая вы сможете собрать, тем больше денег вы заработаете, что позволит вам инвестировать в развитие своего города. Вам также предстоит строить новые здания и улучшать существующие, чтобы создать современный и привлекательный городской пейзаж. Размещайте жилые дома, коммерческие здания, общественные объекты и другие сооружения, чтобы привлечь жителей и разнообразить экономику города.





Farm City: Farming & Building предлагает вам широкий выбор возможностей и задач. Вы можете улучшать свою ферму, разводить животных, создавать фабрики для переработки сельскохозяйственной продукции, участвовать в торговле и многое другое. Развивайтесь постепенно, стратегически планируя каждый шаг, чтобы достичь успеха и преуспеть в своих предприятиях.