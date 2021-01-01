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Farm City : Farming & City Building (Мод, Много денег)

Farm City : Farming & City Building (Мод, Много денег) 2.10.35b

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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
iKame Games
Версия:
2.10.35b
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 240 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
44 641

Farm City: Farming & Building — захватывающая игра, которая сочетает в себе два популярных жанра: фермерство и градостроительство. В этой игре вы возьмете на себя роль владельца ранчо, который стремится создать процветающий город, развивая свою ферму и улучшая инфраструктуру.


Основным аспектом игры является выращивание и сбор урожая. Вы будете заниматься посевом различных культур, ухаживать за растениями, а затем собирать их, чтобы продать на рынке. Чем больше урожая вы сможете собрать, тем больше денег вы заработаете, что позволит вам инвестировать в развитие своего города. Вам также предстоит строить новые здания и улучшать существующие, чтобы создать современный и привлекательный городской пейзаж. Размещайте жилые дома, коммерческие здания, общественные объекты и другие сооружения, чтобы привлечь жителей и разнообразить экономику города.


Farm City: Farming & Building предлагает вам широкий выбор возможностей и задач. Вы можете улучшать свою ферму, разводить животных, создавать фабрики для переработки сельскохозяйственной продукции, участвовать в торговле и многое другое. Развивайтесь постепенно, стратегически планируя каждый шаг, чтобы достичь успеха и преуспеть в своих предприятиях.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченное золото


Информация: добавляйте золото каждый раз, когда вы начинаете игру, повторяйте операцию для сохранения.


 Теги темы: Много денег, фермы

Скачать Farm City : Farming & City Building (Мод, Много денег) 2.10.35b взлом

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Скачать Farm City : Farming & City Building (Мод, Много денег) 240 Мб Ссылка 2 240 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Farm City : Farming & City Building (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 1 января 2024 17:18
Разработчики блокируют игру из-за взлома.
+1
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