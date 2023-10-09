Описание

В World Chef от Social Point вы окунетесь в захватывающий мир кулинарии, где представлены удивительные блюда различных культур и национальных кухонь. Развивайте свои рестораны, привлекайте клиентов и удивляйте их разнообразием кулинарных шедевров.





Одним из ключевых аспектов игры является возможность настройки и модернизации ресторанов. Создавайте уникальные интерьеры, чтобы создать атмосферу, отражающую выбранный стиль кухни. Приготовьтесь к тому, что ваш ресторан станет местом, где встречаются истинные ценители хорошей еды и уютной атмосферы.





Игра позволяет вам не только готовить разнообразные блюда, но и изменять своё меню. Освежайте предложение, добавляйте новые позиции и экспериментируйте с различными кухонными направлениями. World Chef открывает перед вами мир возможностей, чтобы создать самый вкусный и уникальный ресторан!



