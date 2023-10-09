android-1.ru / Игры / Аркады / World Chef (Мод, Быстрая готовка)
World Chef (Мод, Быстрая готовка)

World Chef 3.0.5

5
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
3.0.5
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Socialpoint
Категория:
Аркады / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 442 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 817
Скриншоты
Описание

В World Chef от Social Point вы окунетесь в захватывающий мир кулинарии, где представлены удивительные блюда различных культур и национальных кухонь. Развивайте свои рестораны, привлекайте клиентов и удивляйте их разнообразием кулинарных шедевров.


Одним из ключевых аспектов игры является возможность настройки и модернизации ресторанов. Создавайте уникальные интерьеры, чтобы создать атмосферу, отражающую выбранный стиль кухни. Приготовьтесь к тому, что ваш ресторан станет местом, где встречаются истинные ценители хорошей еды и уютной атмосферы.


Игра позволяет вам не только готовить разнообразные блюда, но и изменять своё меню. Освежайте предложение, добавляйте новые позиции и экспериментируйте с различными кухонными направлениями. World Chef открывает перед вами мир возможностей, чтобы создать самый вкусный и уникальный ресторан!



Информация о модах

Мгновенное приготовление

Показать полностью

Скачать World Chef (Мод, Быстрая готовка) v3.0.5 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать World Chef (Мод, Быстрая готовка) 442 Мб Ссылка 2 442 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Get the Girl (Мод, Бесплатные покупки)
Get the Girl (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.6.3
Kingdom Two Crowns (Полная версия)
Kingdom Two Crowns (Полная версия)
Version: 2.1.0
Мир животных – Моя клиника для животных – Ветврач (Мод, Много денег)
Мир животных – Моя клиника для животных – Ветврач (Мод, Много денег)
Version: 3.0.4808
Dinosaur Rampage (Мод, Unlocked/много денег)
Dinosaur Rampage (Мод, Unlocked/много денег)
Version: 5.0.1
Бадминтон лиги (Мод, Много денег)
Бадминтон лиги (Мод, Много денег)
Version: 5.51.5081.0
Fruit Ninja 2 - Fun Action Games (Мод, Много денег)
Fruit Ninja 2 - Fun Action Games (Мод, Много денег)
Version: 2.50.0
Journeys: Interactive Series (Мод, Бесплатный выбор)
Journeys: Interactive Series (Мод, Бесплатный выбор)
Version: 3.0.23
Monster Killer - Assassin, Archer, Hero Shooter (Мод, Много денег)
Monster Killer - Assassin, Archer, Hero Shooter (Мод, Много денег)
Version: 0.32.9

Отзывы о World Chef (Мод, Быстрая готовка)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив