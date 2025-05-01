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Pocket Mortys (Мод, Много денег)

Pocket Mortys (Мод, Много денег) 2.39.0

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Версия:
2.39.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
[adult swim] games
Категория:
Аркады / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:24
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 961
Скриншоты
Описание

Pocket Mortys (Мод, Много денег) - Отправляйтесь в новые, захватывающие приключения вместе с Риком, набирай собственную команду необычных персонажей. Бросай вызов другим игрокам, другим таким же пользователям игры как и вы. Вступай в сражения с любыми персонажами, прокачивай своих героев, улучшай силу, защиту и оружие.


Получите возможность открыть десятки новых Морти, тренируй своих героев каждый день. Встречайте своих любимых персонажей. Создавайте различные предметы, которые могут пригодится в сражениях. Выигрывайте различные призы во время игры.


Информация о модах

1. Бесконечные купоны *

2. Бесконечные Шмеклы *

* Увеличение


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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Бродилки на андроид
Бродилки на андроид
 Теги темы: Бродилки, Много денег

Скачать Pocket Mortys (Мод, Много денег) v2.39.0 MOD APK

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Скачать Pocket Mortys (Мод, Много денег) 78 Мб Ссылка 2 78 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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