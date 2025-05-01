Описание

Pocket Mortys (Мод, Много денег) - Отправляйтесь в новые, захватывающие приключения вместе с Риком, набирай собственную команду необычных персонажей. Бросай вызов другим игрокам, другим таким же пользователям игры как и вы. Вступай в сражения с любыми персонажами, прокачивай своих героев, улучшай силу, защиту и оружие.





Получите возможность открыть десятки новых Морти, тренируй своих героев каждый день. Встречайте своих любимых персонажей. Создавайте различные предметы, которые могут пригодится в сражениях. Выигрывайте различные призы во время игры.