Pocket Mortys (Мод, Много денег) 2.39.0
Pocket Mortys (Мод, Много денег) - Отправляйтесь в новые, захватывающие приключения вместе с Риком, набирай собственную команду необычных персонажей. Бросай вызов другим игрокам, другим таким же пользователям игры как и вы. Вступай в сражения с любыми персонажами, прокачивай своих героев, улучшай силу, защиту и оружие.
Получите возможность открыть десятки новых Морти, тренируй своих героев каждый день. Встречайте своих любимых персонажей. Создавайте различные предметы, которые могут пригодится в сражениях. Выигрывайте различные призы во время игры.
1. Бесконечные купоны *
2. Бесконечные Шмеклы *
* Увеличение
Скачать Pocket Mortys (Мод, Много денег) v2.39.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.