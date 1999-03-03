Говорящий Том: Бег за золотом (Мод, Много денег) - В этой игре вам потребуется гнаться за грабителем, который украл много золота и пытается удрать. Бегите. прыгайте, уворачивайтесь от препятствий, исследуйте новые миры, ведь это отличное приключение. Пробегайте достаточное расстояние для победы, завершайте миссии и получайте классные подарки и бонусы. Коварный енот украл ваше золото, догоняя его вы сможете вернуть слитки золота и использовать их для своих нужд, покупать новую одежду тому и его друзьям, обновлять свой дом.





Играйте разными героями, уворачивайтесь от опасного Босса-енота, который будет мешать догнать своего сообщника.

Отличное развлечение, которое подойдёт что-бы скоротать время.