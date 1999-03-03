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Говорящий Том: Бег за золотом (Мод, Много денег)

Говорящий Том: Бег за золотом (Мод, Много денег) 7.3.0.5978

159
29
Скачать (95 Мб)
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Версия:
7.3.0.5978
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Outfit7 Limited
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
48 735

Говорящий Том: Бег за золотом (Мод, Много денег) - В этой игре вам потребуется гнаться за грабителем, который украл много золота и пытается удрать. Бегите. прыгайте, уворачивайтесь от препятствий, исследуйте новые миры, ведь это отличное приключение. Пробегайте достаточное расстояние для победы, завершайте миссии и получайте классные подарки и бонусы. Коварный енот украл ваше золото, догоняя его вы сможете вернуть слитки золота и использовать их для своих нужд, покупать новую одежду тому и его друзьям, обновлять свой дом.


Играйте разными героями, уворачивайтесь от опасного Босса-енота, который будет мешать догнать своего сообщника.

Отличное развлечение, которое подойдёт что-бы скоротать время.


Скриншоты

Информация о модах

  • Деньги увеличиваются с расходами



 Теги темы: Для детей, Много денег

Скачать Говорящий Том: Бег за золотом (Мод, Много денег) 7.3.0.5978 взлом

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Скачать Говорящий Том: Бег за золотом (Мод, Много денег) 95 Мб Ссылка 2 95 Мб

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Отзывы о Говорящий Том: Бег за золотом (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Котька попотька♡
Котька попотька♡ 8 мая 2023 16:42
Спасибкиииии)))))
-2
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Ангелина Єгорова
Ангелина Єгорова 31 октября 2022 06:21
понравилась очень крутая игра

очень крутая игра
+15
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