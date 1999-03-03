Говорящий Том: Бег за золотом (Мод, Много денег) 7.3.0.5978
Версия:
7.3.0.5978
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Outfit7 Limited
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:45
Возраст:
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
48 735
Говорящий Том: Бег за золотом (Мод, Много денег) - В этой игре вам потребуется гнаться за грабителем, который украл много золота и пытается удрать. Бегите. прыгайте, уворачивайтесь от препятствий, исследуйте новые миры, ведь это отличное приключение. Пробегайте достаточное расстояние для победы, завершайте миссии и получайте классные подарки и бонусы. Коварный енот украл ваше золото, догоняя его вы сможете вернуть слитки золота и использовать их для своих нужд, покупать новую одежду тому и его друзьям, обновлять свой дом.
Играйте разными героями, уворачивайтесь от опасного Босса-енота, который будет мешать догнать своего сообщника.
Отличное развлечение, которое подойдёт что-бы скоротать время.
Информация о модах
- Деньги увеличиваются с расходами
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