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Star Traders: Frontiers (Встроенный кэш)

Star Traders: Frontiers (Встроенный кэш) 3.4.27

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Версия:
3.4.27
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Trese Brothers
Категория:
Ролевые / Платные / Без интернета
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 215 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 204
Скриншоты
Описание

Star Traders: Frontiers - погружает игроков в ролевое космическое приключение, где каждый становится капитаном своего корабля, исследуя огромную вселенную с множеством возможностей и опасностей. В этой игре вас ожидает мир, полный интриг и конфликтов, где вы должны защитить Землю от коварных инопланетных заговоров и вторжений.


Вы будете навигировать по звездным системам, встречать другие формы жизни и сталкиваться с различными вызовами, стоящими перед капитанами космических кораблей. Ваша миссия не просто исследовать неизведанные уголки галактики, но и собирать союзников, укреплять свою команду и корабль, чтобы смело встретить любые угрозы.


"Star Traders: Frontiers" предлагает глубокий, тактический и стратегический игровой процесс, который требует от игроков принятия важных решений, влияющих на исход сюжета и их взаимоотношений с различными фракциями в игре. Каждый выбор, каждая схватка и каждый торговый контракт помогут формировать историю вашего путешествия и определять, сможет ли Земля отразить инопланетное вторжение.


Информация о модах

полная игра

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Бродилки на андроид
Бродилки на андроид
 Теги темы: Бродилки, RPG, Встроенный кэш, Экономические

Скачать Star Traders: Frontiers (Встроенный кэш) v3.4.27 MOD APK

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Скачать Star Traders: Frontiers (Встроенный кэш) 215 Мб Ссылка 2 215 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Star Traders: Frontiers (Встроенный кэш)


Комментарии (4)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 8 мая 2023 22:49
GANGSTA, Хм, не знаю, все 4 года этот мод идет от одного разработчика, жалоб не было
0
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GANGSTA
GANGSTA 8 мая 2023 20:51
Lensifal,
Так не устанавливается... Этот апк в корне отличается по установке. Скачивается установщик и устанавливается в начале установщик , при его запуске предположительно это кэш качается после нажимать установку и ничего не происходит от слова совсем(карантин проверял туда ничего не отправилось). И за всё время исполнения модав это 2й раз что антивирус делает предупреждение (дополнительное критическое предупреждение).
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 8 мая 2023 15:03
GANGSTA,
Добрый день, это нормально. Так как не официальную версию чаще всего подписывают не официальной подписью, по этому антивирус считает опасным. В любом случае конечный выбор за вами. установить или нет :)
+1
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GANGSTA
GANGSTA 8 мая 2023 13:12
Во первых формат скачивается апк.джар ... Так хорошо переименуем стираем .джар теперь можно открыть, но после установки встроенный антивирус говорит что это троян-_- это вообще нормально?
+2
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