Описание

Star Traders: Frontiers - погружает игроков в ролевое космическое приключение, где каждый становится капитаном своего корабля, исследуя огромную вселенную с множеством возможностей и опасностей. В этой игре вас ожидает мир, полный интриг и конфликтов, где вы должны защитить Землю от коварных инопланетных заговоров и вторжений.





Вы будете навигировать по звездным системам, встречать другие формы жизни и сталкиваться с различными вызовами, стоящими перед капитанами космических кораблей. Ваша миссия не просто исследовать неизведанные уголки галактики, но и собирать союзников, укреплять свою команду и корабль, чтобы смело встретить любые угрозы.





"Star Traders: Frontiers" предлагает глубокий, тактический и стратегический игровой процесс, который требует от игроков принятия важных решений, влияющих на исход сюжета и их взаимоотношений с различными фракциями в игре. Каждый выбор, каждая схватка и каждый торговый контракт помогут формировать историю вашего путешествия и определять, сможет ли Земля отразить инопланетное вторжение.