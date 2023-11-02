HAWK: Freedom Squadron (Мод меню) (Встроенный кэш) - Сыграй против злого Автократа, который хочет захватить небо полностью, но у тебя есть собственная команда друзей, с которыми ты сможешь дать отпор любому противнику. Проходи множество интересных уровней, побеждай многочисленных боссов и прокачивай свой самолёт. Вас порадует потрясная 3D-графика, хорошее управление своим самолётом, и конечно - онлайн режим, ты всегда сможешь подключить своего друга к сражению. Ты сможешь играть онлайн или в компании проходить более 170+ уровней. Выбирай самолёт на любой вкус. Встречай на своём пути огромных боссов.
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Режим бога
МОД 2
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона
- Множитель защиты
1. Загрузите файлы .apks или .zip с веб-сайта
2. Загрузите установщик разделенных APK (SAI)
3. Откройте SAI, перейдите в настройки и активируйте подпись перед установкой (для не-ROOT)
4. Установите APK, выберите оба файла и нажмите «Установить»
5. Наслаждаться
Скачать HAWK: Freedom Squadron (Мод меню) (Встроенный кеш) v42.3.31527 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer