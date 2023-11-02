Описание

HAWK: Freedom Squadron (Мод меню) (Встроенный кэш) - Сыграй против злого Автократа, который хочет захватить небо полностью, но у тебя есть собственная команда друзей, с которыми ты сможешь дать отпор любому противнику. Проходи множество интересных уровней, побеждай многочисленных боссов и прокачивай свой самолёт. Вас порадует потрясная 3D-графика, хорошее управление своим самолётом, и конечно - онлайн режим, ты всегда сможешь подключить своего друга к сражению. Ты сможешь играть онлайн или в компании проходить более 170+ уровней. Выбирай самолёт на любой вкус. Встречай на своём пути огромных боссов.