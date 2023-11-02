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HAWK: Freedom Squadron (Мод меню) (Встроенный кеш)

HAWK: Freedom Squadron (Мод меню) (Встроенный кеш) 42.3.31527

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13
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Версия:
42.3.31527
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
My.com B.V.
Категория:
Аркады / На русском / Без интернета
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 550 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
22 607
Скриншоты
Описание

HAWK: Freedom Squadron (Мод меню) (Встроенный кэш) - Сыграй против злого Автократа, который хочет захватить небо полностью, но у тебя есть собственная команда друзей, с которыми ты сможешь дать отпор любому противнику. Проходи множество интересных уровней, побеждай многочисленных боссов и прокачивай свой самолёт. Вас порадует потрясная 3D-графика, хорошее управление своим самолётом, и конечно - онлайн режим, ты всегда сможешь подключить своего друга к сражению. Ты сможешь играть онлайн или в компании проходить более 170+ уровней. Выбирай самолёт на любой вкус. Встречай на своём пути огромных боссов.


Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Режим бога

МОД 2

  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Множитель защиты

1. Загрузите файлы .apks или .zip с веб-сайта
2. Загрузите установщик разделенных APK (SAI)
3. Откройте SAI, перейдите в настройки и активируйте подпись перед установкой (для не-ROOT)
4. Установите APK, выберите оба файла и нажмите «Установить»
5. Наслаждаться


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 Теги темы: Встроенный кэш, Мод меню

Скачать HAWK: Freedom Squadron (Мод меню) (Встроенный кеш) v42.3.31527 MOD APK

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MOD V1 550 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 550 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о HAWK: Freedom Squadron (Мод меню) (Встроенный кеш)


Комментарии (20)
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OneDay
OneDay 6 февраля 2024 12:38
Банк прилетает после 6-7 миссииБан* прилетает после 6-7 миссии
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 10 марта 2023 10:09
Заметьте пж, Пока актуального мода нет, как только появиться - добавим
0
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Заметьте пж
Заметьте пж 9 марта 2023 22:10
Обновите игру
+1
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Torton
Torton 14 декабря 2022 21:53
Вы пидоры исправлять будете или нет? Уже сука 14 дней прошло как написал, а вам хоть бы хуй! Сука козлы
-1
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Torton
Torton 9 декабря 2022 20:07
Я вот не понимаю, просишь нормально не понимают, начинаешь выражаться доходит! Вы когда исправите игру, не устанавливается! Решайте проблему! 3 раз будет мат сплошной
-3
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Torton
Torton 1 декабря 2022 16:40
За оперативность спасибо, но не устанавливается! Поправьте пожалуйста!! На этапе обнавления вылетает и всё!!
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 1 декабря 2022 00:28
Torton, Обновляем
+2
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Torton
Torton 30 ноября 2022 11:17
Скажите пожалуйста, а когда мод выйдет? Уже обнова вышла!!
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 7 октября 2022 00:03
Torton, Отлично))
+1
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Torton
Torton 6 октября 2022 21:45
Вот теперь вам огромное спасибо, что исправили мод! 👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏 всё обновилось и запустилось!!!!
+1
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