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Sky Force 2014 (Мод, Режим бога)

Sky Force 2014 (Мод, Режим бога) 1.48

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Версия:
1.48
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Infinite Dreams
Категория:
Аркады / На русском / Без интернета
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 322
Скриншоты
Описание

Sky Force 2014 — это любимая всеми игра-стрелялка, которая вернулась с новыми улучшениями и совместимостью для современных устройств. Эта легендарная аркадная стрелялка разработана в веселом и разрушительном стиле, чтобы игроки получили максимальное удовольствие от игрового процесса. В Sky Force 2014 вас ждут захватывающие впечатления от стрельбы, украшенные новыми причудливыми элементами и возможностями для социального взаимодействия на вашем смартфоне.


Основная механика игры Sky Force 2014 остается верной классическому жанру стрелялок, но с добавлением новых функций и улучшений. Игроки могут наслаждаться улучшенным геймплеем, колоритной графикой и более сложными уровнями, предлагающими множество вызовов. Кроме того, игра добавляет социальные элементы, позволяя игрокам соревноваться и взаимодействовать друг с другом в режиме реального времени.


Если вы ищете классическую аркадную стрелялку с новыми возможностями и улучшениями под современные устройства, Sky Force 2014 станет отличным выбором. Эта игра предлагает прекрасные визуальные эффекты, захватывающий геймплей и возможность насладиться стрельбой в разнообразных сценариях. Погрузитесь в мир аркадных баталий и покажите свое мастерство в небесах!


Информация о модах

1. Режим Бога (Never Die)

2. Взлом на урон (1 удар по врагу)

3. Взлом магазина (Звездный множитель, удаление рекламы, генератор самолетов уже куплен).

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 Теги темы: Режим бога, Встроенный кэш

Скачать Sky Force 2014 (Мод, Режим бога) v1.48 MOD APK

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Скачать Sky Force 2014 (Мод, Режим бога) 110 Мб Ссылка 2 110 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Sky Force 2014 (Мод, Режим бога)


Комментарии (1)
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Blade
Blade 7 октября 2023 17:12
Здравствуйте, скажите а как менять самолеты, в игре представлен только один самолет, а ангар только для улучшения параметров самолета, собрал все карты ангар плюс один самолет, а выбора самолета нету, спасибо
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