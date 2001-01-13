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Top Speed 2: Drag Rivals & Nitro Racing (Мод, Много денег)

Top Speed 2: Drag Rivals & Nitro Racing (Мод, Много денег) 1.13.01

Многопользовательские гонки и молниеносные старты
7
2
Скачать (109 Мб)
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Требования:
Android 4.3
Разработчик:
T-Bull
Версия:
1.13.01
Категория:
На русском / Гонки
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 109 Мб
id приложения:
com.tbegames.and.top_speed_drag_racing2
Русский язык:
Есть
Лайков:
7
Комментарии:
0
Просмотров:
5 905

Top Speed 2 Drag Rivals & Nitro Racing - это захватывающая гоночная игра, которая переносит игроков в мир дрэг-рейсинга, полного адреналина и скорости. В этой игре вы сможете соревноваться на красочных трассах, управляя разнообразными спортивными автомобилями.


Основным фокусом игры является многопользовательский опыт. Вы сможете сразиться с игроками со всего мира, проверив, насколько быстро и мастерски вы можете управлять своим автомобилем на коротких дистанциях. Скорость и реакция здесь играют ключевую роль, и вы должны быть готовы к молниеносным стартам и рывкам к финишной черте.


Выбор автомобилей в игре поражает разнообразием. Вас ждет более 70 моделей спортивных машин, каждая из которых обладает своими уникальными характеристиками. Вы можете выбирать автомобили разных марок, изменять их внешний вид и технические параметры, чтобы максимально подстроить их под свой стиль гонок. Один из важных аспектов Top Speed 2 - это настройка автомобилей. Вы сможете модифицировать свой автомобиль, улучшать двигатель, трансмиссию, подвеску и другие детали, чтобы достичь максимальной производительности на трассе. Подготовьте свой автомобиль к экстремальным соревнованиям и выиграйте в каждой гонке.


Игра предлагает разнообразные режимы гонок, включая карьерный режим, где вы можете развивать свою гоночную карьеру, а также многопользовательские чемпионаты, где вы можете соревноваться с другими игроками. Кроме того, вы сможете соревноваться на различных трассах и локациях, что добавляет разнообразия в игровой процесс.


Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченные деньги
  • Неограниченное золото
  • Можно купить без достаточного количества валюты

Примечание: Некоторые модели мобильных телефонов будут загружаться картой, и вы сможете войти после отключения от сети.

 Теги темы: Много денег

Скачать Top Speed 2: Drag Rivals & Nitro Racing (Мод, Много денег) 1.13.01 взлом

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Скачать Top Speed 2: Drag Rivals & Nitro Racing (Мод, Много денег) 109 Мб Ссылка 2 109 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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