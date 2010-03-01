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Merge Manor Sunny House - Отремонтируйте сад и решите сложные слияния в этой расслабляющей и романтической игре с бесплатным слиянием! Помогите Санни отремонтировать сад своей бабушки и комбинировать цветы, чтобы разгадывать сложные взрывы. Погрузитесь в романтическую историю любви, полную неожиданных поворотов, в которой Санни взаимодействует с целым рядом ярких персонажей. Подбирайте и сочетайте цветы и начинайте преображать свой сад - играйте с тематическими бустерами и обновляйте зоны особняка с помощью десятка опций настройки!





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