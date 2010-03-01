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Merge Manor : Sunny House (Мод, много денег)

Merge Manor : Sunny House (Мод, много денег) 1.3.10

13
10
Скачать (316 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
CookApps
Версия:
1.3.10
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 316 Мб
id приложения:
com.cookapps.sunnyhouse
Русский язык:
Есть
Лайков:
13
Комментарии:
6
Просмотров:
31 399

С великолепной мебелью и стильными предметами декора вы обязательно прекрасно проведете время! Спроектируйте дом своей мечты с помощью мобильного приложения Merge Manor и боритесь за него в любое время! Избегайте монотонных дней и развлекайтесь с помощью Sunny House. Переживите момент воплощения мечты о построении хорошей жизни с Merge Manor уже сегодня!


Merge Manor Sunny House - Отремонтируйте сад и решите сложные слияния в этой расслабляющей и романтической игре с бесплатным слиянием! Помогите Санни отремонтировать сад своей бабушки и комбинировать цветы, чтобы разгадывать сложные взрывы. Погрузитесь в романтическую историю любви, полную неожиданных поворотов, в которой Санни взаимодействует с целым рядом ярких персонажей. Подбирайте и сочетайте цветы и начинайте преображать свой сад - играйте с тематическими бустерами и обновляйте зоны особняка с помощью десятка опций настройки!


Откройте для себя скрытые области и выберите из сотен цветов для своего проекта украшения сада! Сядьте, расслабьтесь и наслаждайтесь этой объединяющей игрой, наполненной красивой романтической историей! Начни реконструкцию особняка прямо сейчас!


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Информация о модах
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 Теги темы: Много денег

Скачать Merge Manor : Sunny House (Мод, много денег) 1.3.10 взлом

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Скачать Merge Manor : Sunny House (Мод, много денег)
316 Мб
Ссылка 2
316 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Merge Manor : Sunny House (Мод, много денег)


Комментарии (6)
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Анастасия
Анастасия 9 апреля 2024 07:50
Невозможно обновить, идёт конфликт с другим пакетом, сделайте вы нормально все, все-же очень хорошая игра
0
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Софья
Софья 31 декабря 2023 16:23
не тратятся только деньги или алмазы тоже?
+2
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Ирина
Ирина 26 марта 2023 15:56
Версия 1.1.76 вообще не открывается. Выкидывает сразу как открывается окно игры на экране планшета.
+7
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Lensifal
Lensifal Администраторы 13 марта 2023 00:02
Ирина, Не работает? Мод от того же разработчика, странно, если выйдут фиксы добавим!
-2
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Ирина
Ирина 12 марта 2023 16:05
После сегодняшнего обновления перестал работать МОД. До этого было всё очень отлично и качественно. ИСПРАВТЕ пожалуйста. И спасибо за вашу работу)
+3
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Elena
Elena 30 октября 2022 01:57
тратятся деньги и алмазы.
+1
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