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Merge Sweets (Мод, Много алмазов)

Merge Sweets (Мод, Много алмазов) 10.3

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Версия:
10.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Springcomes
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 82 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 338

С каждым новым уровнем в Merge Sweets игроки открывают новые рецепты и ингредиенты, которые можно сливать для создания более редких и вкусных десертов. Но как и в любой головоломке, по мере продвижения дела становятся сложнее: необходимо стратегически подходить к сочетанию сладостей, учитывая ограниченное пространство на игровом поле и потребности клиентов.


Кроме того, на протяжении игры игроки будут сталкиваться с различными препятствиями и испытаниями, включая конкурентов, необычные заказы и таинственные события, которые добавляют интригу в историю. Используйте свои навыки решения головоломок, чтобы переосмыслить пространство пекарни, улучшить его и сделать бизнес процветающим.


В целом, Merge Sweets — это захватывающая игра, в которой сочетается простота механики слияния с глубоким и интересным сюжетом, предоставляя игрокам множество часов удовольствия и задач для размышления.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1


Меню модов

Неограниченная энергия


МОД 2


Алмазы не тратятся;

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 Теги темы: Много алмазов

Скачать Merge Sweets (Мод, Много алмазов) 10.3 взлом

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MOD V1 82 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 82 Мб

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