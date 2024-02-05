Merge Sweets (Мод, Много алмазов) 10.3
С каждым новым уровнем в Merge Sweets игроки открывают новые рецепты и ингредиенты, которые можно сливать для создания более редких и вкусных десертов. Но как и в любой головоломке, по мере продвижения дела становятся сложнее: необходимо стратегически подходить к сочетанию сладостей, учитывая ограниченное пространство на игровом поле и потребности клиентов.
Кроме того, на протяжении игры игроки будут сталкиваться с различными препятствиями и испытаниями, включая конкурентов, необычные заказы и таинственные события, которые добавляют интригу в историю. Используйте свои навыки решения головоломок, чтобы переосмыслить пространство пекарни, улучшить его и сделать бизнес процветающим.
В целом, Merge Sweets — это захватывающая игра, в которой сочетается простота механики слияния с глубоким и интересным сюжетом, предоставляя игрокам множество часов удовольствия и задач для размышления.
Информация о модах
МОД 1
Меню модов
Неограниченная энергия
МОД 2
Алмазы не тратятся;
Вы можете получать бесплатные вещи, не просматривая рекламу
Скачать Merge Sweets (Мод, Много алмазов) 10.3 взлом
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство