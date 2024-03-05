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Merge Gardens (Мод, Много денег)

Merge Gardens (Мод, Много денег) 1.28.4

3
2
Скачать (355 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Futureplay
Версия:
1.28.4
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 355 Мб
id приложения:
com.futureplay.mergematch
Русский язык:
Есть
Лайков:
3
Комментарии:
9
Просмотров:
7 859

Ваш сад – это ваше убежище, где вы можете расслабиться и убежать от повседневной суеты. Пусть волшебство перенесет вас в место спокойствия, расслабления и вдохновения с Merge Gardens, веселой и красивой садовой игрой! Можно играть в одиночку или с друзьями в многопользовательском режиме! Делитесь веселыми историями и фотографиями в социальных сетях.


Присоединяйтесь к сообществу заколдованных садовников и исследуйте волшебство вместе! Поделитесь с друзьями успехами своего сада, чтобы увидеть, кто более креативен, или получите помощь от сообщества в решении головоломок. Поделитесь своим секретным садом с другими, чтобы продемонстрировать свое творчество и получить отзывы от других игроков! Начните играть сегодня, посетив наш сайт или бесплатно скачав приложение в Google play!



Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченное количество драгоценных камней
  • Неограниченный лес
  • Неограниченное количество сердец

(Увеличение расходов)

 Теги темы: Много денег

Скачать Merge Gardens (Мод, Много денег) 1.28.4 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Merge Gardens (Мод, Много денег)
355 Мб
Ссылка 2
355 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Merge Gardens (Мод, Много денег)


Комментарии (9)
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 5 апреля 2024 19:54
Вот мне интересно почему если с других сайтов что-то качаешь то всегда устанавливается а на этом практически одно и тоже,ни фига не устанавливается.
0
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 26 февраля 2024 11:24
Обновите игру пожалуйста
0
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 24 февраля 2024 12:50
Обновите игру пожалуйста
+1
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 20 февраля 2024 13:52
Обновите игру пожалуйста
0
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 11 января 2024 19:57
Опять не устанавливается, ни по первой ссылке ни по второй. И так всё время.
0
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 20 декабря 2023 16:27
Игры опять перестали устанавливатся и по первой ссылке и по второй.
0
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 21 октября 2023 08:49
Обновление не устанавливается ни по первой ссылке ни по второй,хотя все те игры которые у меня не устанавливались по первой ссылке установились по второй а эта игра ну ни в какую.
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 18 октября 2023 23:50
Ольга Полякова,
С обновлениями размер увеличивается, мы не всегда замечаем то, что не сменили его на сайте. Извините за неудобства
0
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 18 октября 2023 15:04
Слушайте у вас написано 112 мб. Явно не должно качатся 344 мб. Конечно не будет устанаватся если задвоеные мб. Я уже писала как-то что скачиваются многие игры в два раза больше мб. чем должно. В этом скорее всего и есть глюк.
0
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