Ваш сад – это ваше убежище, где вы можете расслабиться и убежать от повседневной суеты. Пусть волшебство перенесет вас в место спокойствия, расслабления и вдохновения с Merge Gardens, веселой и красивой садовой игрой! Можно играть в одиночку или с друзьями в многопользовательском режиме! Делитесь веселыми историями и фотографиями в социальных сетях.





Присоединяйтесь к сообществу заколдованных садовников и исследуйте волшебство вместе! Поделитесь с друзьями успехами своего сада, чтобы увидеть, кто более креативен, или получите помощь от сообщества в решении головоломок. Поделитесь своим секретным садом с другими, чтобы продемонстрировать свое творчество и получить отзывы от других игроков! Начните играть сегодня, посетив наш сайт или бесплатно скачав приложение в Google play!



