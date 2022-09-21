Версия:
2.17.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
X-Flow
Категория:
Обновлено:
Вчера, 21:44
Возраст:
Требуется места:
≈ 42 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
17 193
Описание
Happy Color – раскраска по номерам (Мод, Много подсказок) - Если вы любите посидеть за раскраской уникальных изображений, эта игра превосходно вам подходит, ведь здесь вы сможете насладится процессом раскраски разных предметов, растений и другого. Всё что вам необходимо делать - выбирать цифры и раскрашивать эти элементы нужным цветом, который указан на цифре. Игра поможет вам расслабится, а главное - здесь нет ничего сложного, всё просто и понятно.
Вы получите возможность раскрасить более 6 тысяч бесплатных раскрасок, этого вполне достаточно на долгое время. Всё что вам нужно - раскрасить по номерам эти прекрасные картинки.
Информация о модах
Неограниченное количество подсказок.
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