Описание

Happy Color – раскраска по номерам (Мод, Много подсказок) - Если вы любите посидеть за раскраской уникальных изображений, эта игра превосходно вам подходит, ведь здесь вы сможете насладится процессом раскраски разных предметов, растений и другого. Всё что вам необходимо делать - выбирать цифры и раскрашивать эти элементы нужным цветом, который указан на цифре. Игра поможет вам расслабится, а главное - здесь нет ничего сложного, всё просто и понятно.





Вы получите возможность раскрасить более 6 тысяч бесплатных раскрасок, этого вполне достаточно на долгое время. Всё что вам нужно - раскрасить по номерам эти прекрасные картинки.