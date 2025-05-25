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NS2 Underground игры гонки (Мод, Много денег)

NS2 Underground игры гонки (Мод, Много денег) 1.1.4

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Версия:
1.1.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Shooting games for everyone
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 00:28
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 204 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 338
Скриншоты
Описание

Nitro Speed 2: Underground - продолжение увлекательного гоночного проекта, который непременно привлечет внимание фанатов жанра. В этой игре вас ожидают классические особенности гоночных игр, включая широкий выбор моделей автомобилей, возможности развития персонажа, множество заданий и испытаний, а также разнообразные режимы гонок. Вы сможете насладиться свободной ездой по ночному городу, выполнением различных миссий, дрифтом и участием в захватывающих гонках за первое место. Каждое испытание и задание предложит вам новые вызовы и возможности для проявления своих гоночных навыков.


Однако игра не ограничивается только гонками - вы также сможете модернизировать свой автопарк, получая награды и достижения. Улучшайте свои автомобили, добавляйте новые детали и улучшения, чтобы оставить конкурентов позади и достичь вершины гоночного мира.


Nitro Speed 2: Underground предлагает увлекательное времяпрепровождение и дает возможность окунуться в атмосферу адреналина и скорости. Бросьте вызов соперникам, соревнуйтесь с другими игроками и станьте настоящим королем подпольных гонок. Погрузитесь в мир скорости, стиля и захватывающих приключений в Nitro Speed 2: Underground!


Информация о модах
  • Нет купленных объявлений
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 Теги темы: Много денег

Скачать NS2 Underground игры гонки (Мод, Много денег) v1.1.4 MOD APK

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Скачать NS2 Underground игры гонки (Мод, Много денег) 204 Мб Ссылка 2 204 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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