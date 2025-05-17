Cars: Rural Life Simulator (Мод, Без рекламы) 1.9
Сельская жизнь, доставка грузов и курочки — завёл машину и поехал зарабатывать
Cars: Rural Life Simulator — это симулятор деревенской жизни с упором на вождение, фермерство и экономику. Каждые пять минут ты заводишь двигатель, кормишь коров, подгружаешь товар и мчишь на доставку. Хочешь жить в селе? Придётся работать — и на руле, и на скотном дворе.
Зарабатывай, трать, улучшай. Используй функциональные автомобили с рабочими дворниками, фарами и аварийкой, ощущая реалистичную физику. Перевози грузы, покупай корм, строй быт. Игра активно развивается: впереди новые функции, задачи и техника. Попробуй себя в роли деревенского водителя — и почувствуй, как живут вне города.
Без рекламы
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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