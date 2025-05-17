Описание

Cars: Rural Life Simulator — это симулятор деревенской жизни с упором на вождение, фермерство и экономику. Каждые пять минут ты заводишь двигатель, кормишь коров, подгружаешь товар и мчишь на доставку. Хочешь жить в селе? Придётся работать — и на руле, и на скотном дворе.





Зарабатывай, трать, улучшай. Используй функциональные автомобили с рабочими дворниками, фарами и аварийкой, ощущая реалистичную физику. Перевози грузы, покупай корм, строй быт. Игра активно развивается: впереди новые функции, задачи и техника. Попробуй себя в роли деревенского водителя — и почувствуй, как живут вне города.