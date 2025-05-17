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Cars: Rural Life Simulator (Мод, Без рекламы)

Cars: Rural Life Simulator (Мод, Без рекламы) 1.9

Сельская жизнь, доставка грузов и курочки — завёл машину и поехал зарабатывать
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Версия:
1.9
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Идрис Тасуханов
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 15:57
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 280 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Cars: Rural Life Simulator — это симулятор деревенской жизни с упором на вождение, фермерство и экономику. Каждые пять минут ты заводишь двигатель, кормишь коров, подгружаешь товар и мчишь на доставку. Хочешь жить в селе? Придётся работать — и на руле, и на скотном дворе.


Зарабатывай, трать, улучшай. Используй функциональные автомобили с рабочими дворниками, фарами и аварийкой, ощущая реалистичную физику. Перевози грузы, покупай корм, строй быт. Игра активно развивается: впереди новые функции, задачи и техника. Попробуй себя в роли деревенского водителя — и почувствуй, как живут вне города.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Cars: Rural Life Simulator (Мод, Без рекламы) v1.9 MOD APK

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Скачать Cars: Rural Life Simulator (Мод, Без рекламы) 280 Мб Ссылка 2 280 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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