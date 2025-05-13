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Car Eats Car 2 - Гонки на выживание (Мод, Много денег)

Car Eats Car 2 - Гонки на выживание (Мод, Много денег) 2.3.1

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Версия:
2.3.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SMOKOKO LTD
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Вчера, 22:37
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 67 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 523
Скриншоты
Описание

Car Eats Car 2 представляет собой не просто обычную гонку, это целая битва на колесах, где каждое транспортное средство стремится стать королем трассы. Под вашим контролем окажется автомобиль, который вы будете модифицировать и улучшать по ходу игры.


Игра поражает своим разнообразием: от городских джунглей до безбрежных пустынь и заснеженных гор. На каждом уровне вам предстоит столкновение с уникальными противниками, каждый из которых имеет свои хитрости и способы атаки. А благодаря оружию, которое можно прикрепить к вашему автомобилю, гонка превратится в настоящую арену боя.


Особенное внимание стоит уделить многопользовательскому режиму. Здесь вы сможете соревноваться с игроками со всего мира, проверяя свои навыки вождения и стратегического мышления. Помимо этого, доступен и оффлайн-режим, где можно погрузиться в увлекательную историю игры, проходя различные уровни и сражаясь с боссами.



Информация о модах

1. Неограниченное топливо

2. Неограниченные ресурсы в Craft

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 Теги темы: Много денег

Скачать Car Eats Car 2 - Гонки на выживание (Мод, Много денег) v2.3.1 MOD APK

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Скачать Car Eats Car 2 - Гонки на выживание (Мод, Много денег) 67 Мб Ссылка 2 67 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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