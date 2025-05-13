Car Eats Car 2 - Гонки на выживание (Мод, Много денег) 2.3.1
Car Eats Car 2 представляет собой не просто обычную гонку, это целая битва на колесах, где каждое транспортное средство стремится стать королем трассы. Под вашим контролем окажется автомобиль, который вы будете модифицировать и улучшать по ходу игры.
Игра поражает своим разнообразием: от городских джунглей до безбрежных пустынь и заснеженных гор. На каждом уровне вам предстоит столкновение с уникальными противниками, каждый из которых имеет свои хитрости и способы атаки. А благодаря оружию, которое можно прикрепить к вашему автомобилю, гонка превратится в настоящую арену боя.
Особенное внимание стоит уделить многопользовательскому режиму. Здесь вы сможете соревноваться с игроками со всего мира, проверяя свои навыки вождения и стратегического мышления. Помимо этого, доступен и оффлайн-режим, где можно погрузиться в увлекательную историю игры, проходя различные уровни и сражаясь с боссами.
1. Неограниченное топливо
2. Неограниченные ресурсы в Craft
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.