Описание

Car Eats Car 2 представляет собой не просто обычную гонку, это целая битва на колесах, где каждое транспортное средство стремится стать королем трассы. Под вашим контролем окажется автомобиль, который вы будете модифицировать и улучшать по ходу игры.





Игра поражает своим разнообразием: от городских джунглей до безбрежных пустынь и заснеженных гор. На каждом уровне вам предстоит столкновение с уникальными противниками, каждый из которых имеет свои хитрости и способы атаки. А благодаря оружию, которое можно прикрепить к вашему автомобилю, гонка превратится в настоящую арену боя.





Особенное внимание стоит уделить многопользовательскому режиму. Здесь вы сможете соревноваться с игроками со всего мира, проверяя свои навыки вождения и стратегического мышления. Помимо этого, доступен и оффлайн-режим, где можно погрузиться в увлекательную историю игры, проходя различные уровни и сражаясь с боссами.



