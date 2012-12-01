Описание

Fishing Season : River To Ocean - Встречайте самую реалистичную игру про рыбалку на Андроид. Получите хорошие впечатления от игры в эту великолепную рыбалку, а ловить рыбу вы сможете научится за одну минуту. Рыбачьте от Амазонки до тихого океана, ловите рыбу в огромных реках или океанах. Ловите и рассматривайте реалистичные 3D-рыбы, вы сможете поймать более 200+ видов рыбы, даже пираньи, акулы, Арапаима.





Игра подойдёт для всех поколений игроков, ведь в неё легко научится играть и управлять, насладитесь рыбалкой как настоящий профессионал. Используйте для ловли рыбы самые разнообразные снасти.