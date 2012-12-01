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Fishing Season : River To Ocean (Мод, Много урона)

Fishing Season : River To Ocean (Мод, Много урона) 1.12.12

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Версия:
1.12.12
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Nexelon inc.
Категория:
На русском / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 421
Скриншоты
Описание

Fishing Season : River To Ocean - Встречайте самую реалистичную игру про рыбалку на Андроид. Получите хорошие впечатления от игры в эту великолепную рыбалку, а ловить рыбу вы сможете научится за одну минуту. Рыбачьте от Амазонки до тихого океана, ловите рыбу в огромных реках или океанах. Ловите и рассматривайте реалистичные 3D-рыбы, вы сможете поймать более 200+ видов рыбы, даже пираньи, акулы, Арапаима.


Игра подойдёт для всех поколений игроков, ведь в неё легко научится играть и управлять, насладитесь рыбалкой как настоящий профессионал. Используйте для ловли рыбы самые разнообразные снасти.


Информация о модах

Много урона

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Fishing Season : River To Ocean (Мод, Много урона) v1.12.12 MOD APK

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Скачать Fishing Season : River To Ocean (Мод, Много урона) 75 Мб Ссылка 2 75 Мб

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Отзывы о Fishing Season : River To Ocean (Мод, Много урона)


Комментарии (1)
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Вадим
Вадим 14 января 2024 01:12
После обучения вылазит ошибка что леска короткая не достаёт до рыбы и всё
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